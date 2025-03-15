"Голос Америки" фактично припиняє діяльність, журналістів відсторонили – ЗМІ

Значна кількість співробітників американської міжнародної ТРК "Голос Америки" були відправлені в "адміністративну" відпустку в суботу, що може означати фактичне припинення роботи мовника.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на низку американських видань

Деталі: Зазначається, що масштаб відсторонень до кінця не зрозумілий.

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Зокрема, Reuters підтверджує, що "кілька" працівникам "Голосу Америки" – міжнародного медіа, яке працює більш ніж 40 мовами, надіслали агентству копію електронного листа, в якому їх повідомили про негайне відправлення у відпустку з повним збереженням заробітної плати та пільг "до особливого розпорядження".

В електронних листах, надісланих керівником відділу кадрів Агентства глобальних медіа США (USAGM), материнського агентства "Голосу Америки", їм було наказано не заходити в робочі приміщення і не мати доступу до внутрішніх систем. Агентство достеменно не знає про масштаби відсторонень та не змогло отримати офіційні коментарі з цього приводу.

Цю ж інформацію підтверджує New York Times, зазначаючи, що це повідомлення отримали "багато журналістів та інших співробітників "Голосу Америки"".

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"Журналісти зазначили, що скорочення [персоналу, який має доступ до роботи] настільки масштабні, що фактично мають наслідком припинення роботи міжнародного мовника", – додає видання.

Один з редакторів New York Times Девід Енріч оприлюднив копію листа. "Європейська правда" має підтвердження від журналістів щодо аутентичності документа. Документ дає вказівку співробітникам мовника до понеділка надіслати свої персональні контакти і бути готовими давати пояснення, якщо ті знадобляться. Також лист зазначає, що це відсторонення не є покаранням за якісь дії.

Девід Енріч також наводить твердження поінформованих колег з "Голосу": "Наскільки ми можемо судити, з цього моменту "Голос Америки" фактично припиняє свою діяльність".

Що передувало: Перед цим мовник скоротив співробітників, що не мали постійного контракту; зокрема, був скорочений один з ведучих української служби Остап Яриш.

Цей крок був зроблений після того, як Дональд Трамп підписав у п'ятницю указ, яким доручив USAGM, яке також фінансує також Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода і Радіо Вільна Азія та шістьом іншим маловідомим агентствам скоротити свою діяльність до мінімуму, передбаченого законом, заявивши, що це необхідно для скорочення бюрократичного апарату.

Трамп конфліктував з "Голосом Америки" під час свого першого терміну.

Окрім USAGM, під скорочення потрапили Федеральна служба посередництва і примирення, Міжнародний центр науковців ім. Вудро Вільсона, Інститут музейних і бібліотечних послуг, Міжвідомча рада США з питань бездомності, Фонд фінансових установ розвитку громад та Агентство з розвитку бізнесу меншин.

В указі йдеться про те, що ці відомства повинні ліквідувати всі операції, не передбачені законом, а також "скоротити виконання своїх статутних функцій і відповідний персонал до мінімальної присутності і функцій, передбачених законом".

Цей указ є останнім кроком Трампа, спрямованим на реформування федеральної бюрократії – завдання, яке він значною мірою передав у руки технологічного мільярдера Ілона Маска та його Департаменту урядової ефективності. Наразі зусилля DOGE призвели до потенційного скорочення понад 100 000 робочих місць у 2,3-мільйонній федеральній цивільній службі, заморожування іноземної допомоги та скасування тисяч програм і контрактів.

Деякі республіканці звинуватили "Голос Америки" та інші ЗМІ, що фінансуються державою, в упередженому ставленні до консерваторів. Минулого місяця Маск закликав до закриття "Голосу Америки" та Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода у своєму дописі в соцмережі X.

Цього тижня держсекретар США Марко Рубіо оголосив про згортання 83% програм Агентства з міжнародного розвитку (USAID) після шеститижневої перевірки.

7 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.