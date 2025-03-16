Трамп спростував інформацію, що його спецпосланник чекав Путіна дев'ять годин

Американський президент Дональд Трамп заявив, що його спецпосланник Стів Віткофф не чекав на зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним у Москві кілька годин, як про це повідомляли ЗМІ.

Джерело: Трамп у Truth Social, "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи такі заяви, Трамп заявив, що "фейкові новини як завжди взялися за справу".

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Він розповів, що напередодні прочитав у медіа, що Путін "примусив мого високоповноважного посла та спеціального посланника Стіва Віткоффа чекати понад дев’ять годин, хоча насправді очікування не було взагалі".

"Інші зустрічі з іншими представниками Росії відбулися, і, очевидно, вони зайняли певний час, але були дуже продуктивними", – зазначив Трамп.

За його словами, ці зустрічі були "дуже продуктивними" та дали "дуже гарні" сигнали.

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"Підсумовуючи: не було жодного дев’ятигодинного очікування чи будь-якого очікування взагалі! Єдина причина, чому вони вигадали цю історію – це спробувати принизити, тому що вони хворі дегенерати, які повинні вже почати правильно повідомляти новини", – додав Трамп.

Зазначимо, видання Sky News написало, що Віткофф не був одразу прийнятий у Кремлі під час його нещодавнього візиту. Медіа стверджувало, що Путін у цей час був зайнятий розмовою із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком.

13 березня у Кремлі заявили, що через Віткоффа були передані "додаткові сигнали" Дональду Трампу.

Невдовзі після цього Трамп заявив, що американська сторона мала "дуже хорошу та продуктивну дискусію" із очільником Кремля. Тоді він сказав, що зараз є "дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися".