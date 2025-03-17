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Верховний суд: Протиправна мобілізація не є підставою для звільнення з ЗСУ

Євген КізіловПонеділок, 17 березня 2025, 17:17
Верховний суд: Протиправна мобілізація не є підставою для звільнення з ЗСУ
фото: Getty Images

Процедура призову військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, і визнання процедури призову протиправною не дає право звільнитися з військової служби.

Джерело: Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у Facebook

Деталі: Суд дійшов такого висновку у справі за позовом військовослужбовця до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і військової частини про визнання протиправними дій щодо призову і зобов’язання прийняти рішення про звільнення зі служби.

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Позивач звернувся до суду першої інстанції з проханням захистити його права, оскільки його призвали на військову службу з порушеннями: під час призову він не пройшов медичний огляд.

Суд першої інстанції, а після нього і апеляційний суд визнали протиправними дії РТЦК і зобов’язали військову частину звільнити позивача з військової служби, однак Верховний суд наголосив, що відновлення порушеного права повинне "відбуватися в межах спірних правовідносин за участю їх учасників".

Дослівно: "Зобов’язання військової частини звільнити особу з військової служби виходить за межі правовідносин між районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки й позивачем щодо порядку його призову на військову службу під час мобілізації, яка є предметом розгляду в цій справі.

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У спірних правовідносинах порушеним було право позивача на належну процедуру його призову на військову службу під час мобілізації. Обраний же позивачем спосіб захисту порушеного права, який надалі застосували суди обох інстанцій за наслідками розгляду справи, – звільнення з військової служби – є неефективним, адже не вирішує правомірності акта, який приймається за результатом проведеної процедури призову позивача на військову службу. Такий спосіб захисту порушеного права втручатиметься в інші правовідносини, які врегульовані іншими правовими нормами, що не досліджувалися судами попередніх інстанцій, і створюватиме ситуацію невиконуваності судового рішення".

Більше деталей: ВС наголосив, що процедура призову військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, тобто такою, що вже відбулася, а визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу.

Дослівно: "Отже, обраний позивачем спосіб захисту не відповідає суті порушеного права позивача, а задоволення цієї вимоги не приведе до поновлення такого права, тому висновки судів обох інстанцій про задоволення позовних вимог у цій частині є помилковими.

Сам факт непроходження медичного огляду під час призову не є свідченням непридатності позивача до військової служби та не є підставою для звільнення з військової служби відповідно до ст. 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

мобілізаціяВерховний суд
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