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Трамп пригрозив Ірану "жахливими наслідками", якщо хусити атакуватимуть кораблі США

Олег Павлюк, Євген КізіловПонеділок, 17 березня 2025, 18:32
Трамп пригрозив Ірану жахливими наслідками, якщо хусити атакуватимуть кораблі США
фото: James Devaney/GC Images

Американський президент Дональд Трамп пообіцяв Ірану "жахливі наслідки", якщо хусити будуть продовжувати напади на кораблі США.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Трамп наголосив, що напади хуситів, які базуються в Ємені, "походять з ІРАНУ і створені ним".

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"Будь-яка подальша атака або відплата з боку "хуситів" буде зустрінута з великою силою, і немає жодних гарантій, що ця сила цим обмежиться", – додав він.

Американський президент додатково підкреслив відповідальність Ірану за військову підтримку хуситів.

"Кожен постріл, зроблений хуситами, з цього моменту буде розглядатися як постріл, зроблений зі зброї і під керівництвом ІРАНУ, і ІРАН буде нести відповідальність і потерпати від наслідків, а ці наслідки будуть жахливими!" – пообіцяв Трамп.

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Минулими вихідними США завдали чергової серії ударів по Ємену, яка, за твердженням американської сторони, була спрямована на ватажків хуситів.

Хусити з осені 2023 року атакують комерційні та військові судна в регіоні Червоного моря, які звинувачують у підтримці Ізраїлю – на знак протесту проти його військової операції в Газі.

Раніше Трамп оголосив про відновлення кампанії "максимального тиску" на Іран, щоб не допустити отримання ним ядерної зброї.

ТрампІран
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