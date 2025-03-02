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МАГАТЕ вперше провело ротацію на ЗАЕС без погодження з Україною – ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 2 березня 2025, 00:00
МАГАТЕ вперше провело ротацію на ЗАЕС без погодження з Україною – ЗМІ
ЗАЕС, фото Anadolu via Getty Images

Кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк та російський "Росатом" повідомили про ротацію спостерігачів МАГАТЕ на окупованій Запорізькій АЕС, яка вперше пройшла по окупованій території без погодження з Україною.

Джерело: Йозвяк у соцмережі Х, РИА Новости з посиланням на Росатом

Пряма мова Йозвяка: "Сталося те, що ще кілька днів тому здавалося неможливим. МАГАТЕ розмістило свій персонал на Запорізькій АЕС через окуповану Росією територію без українського погодження".

Деталі: У п'ятницю 28 лютого журналіст писав, що чув, що МАГАТЕ буде ротувати свою місію на Запорізькій АЕС виключно через окуповану територію України – ймовірно, через Крим.

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"Без згоди України і всупереч попередженням ЄС. Сміливий крок Рафаеля Гроссі, який прагне стати наступним Генеральним секретарем ООН", – йшлося в дописі.

Разом з тим, "Росатом" у суботу ввечері повідомив про ротацію спостерігачів МАГАТЕ на ЗАЕС, зазначивши, що маршрут для ротації спостерігачів вперше проходив "територією РФ".

Передісторія:

  • 5 лютого речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що МАГАТЕ було вимушене відкласти ротацію своєї місії на Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку Росії.
  • 12 лютого Тихий заявив, що Росія вкотре заблокувала ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, вдаючись до звичних методів шантажу, погроз і провокацій. Цього разу окупанти використали озброєних штурмовиків із білими прапорами, розмістивши їх у зоні перетину між підконтрольною Україні територією та тимчасово окупованою зоною.

ЗАЕСМАГАТЕокупаціяРосія
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