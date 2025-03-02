МАГАТЕ вперше провело ротацію на ЗАЕС без погодження з Україною – ЗМІ
Кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк та російський "Росатом" повідомили про ротацію спостерігачів МАГАТЕ на окупованій Запорізькій АЕС, яка вперше пройшла по окупованій території без погодження з Україною.
Джерело: Йозвяк у соцмережі Х, РИА Новости з посиланням на Росатом
What seemed impossible just a few days ago happened. IAEA has deployed its personnel to Zaporizhzhia NPP via 🇷🇺occupied territory without 🇺🇦 approval. https://t.co/yfpQuSbwXhРеклама:— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 1, 2025
Пряма мова Йозвяка: "Сталося те, що ще кілька днів тому здавалося неможливим. МАГАТЕ розмістило свій персонал на Запорізькій АЕС через окуповану Росією територію без українського погодження".
Деталі: У п'ятницю 28 лютого журналіст писав, що чув, що МАГАТЕ буде ротувати свою місію на Запорізькій АЕС виключно через окуповану територію України – ймовірно, через Крим.
"Без згоди України і всупереч попередженням ЄС. Сміливий крок Рафаеля Гроссі, який прагне стати наступним Генеральним секретарем ООН", – йшлося в дописі.
Разом з тим, "Росатом" у суботу ввечері повідомив про ротацію спостерігачів МАГАТЕ на ЗАЕС, зазначивши, що маршрут для ротації спостерігачів вперше проходив "територією РФ".
Передісторія:
- 5 лютого речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що МАГАТЕ було вимушене відкласти ротацію своєї місії на Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку Росії.
- 12 лютого Тихий заявив, що Росія вкотре заблокувала ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, вдаючись до звичних методів шантажу, погроз і провокацій. Цього разу окупанти використали озброєних штурмовиків із білими прапорами, розмістивши їх у зоні перетину між підконтрольною Україні територією та тимчасово окупованою зоною.