МАГАТЕ вперше провело ротацію на ЗАЕС без погодження з Україною – ЗМІ

Кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк та російський "Росатом" повідомили про ротацію спостерігачів МАГАТЕ на окупованій Запорізькій АЕС, яка вперше пройшла по окупованій території без погодження з Україною.

Джерело: Йозвяк у соцмережі Х, РИА Новости з посиланням на Росатом

What seemed impossible just a few days ago happened. IAEA has deployed its personnel to Zaporizhzhia NPP via 🇷🇺occupied territory without 🇺🇦 approval. https://t.co/yfpQuSbwXh Реклама: March 1, 2025

Пряма мова Йозвяка: "Сталося те, що ще кілька днів тому здавалося неможливим. МАГАТЕ розмістило свій персонал на Запорізькій АЕС через окуповану Росією територію без українського погодження".

Деталі: У п'ятницю 28 лютого журналіст писав, що чув, що МАГАТЕ буде ротувати свою місію на Запорізькій АЕС виключно через окуповану територію України – ймовірно, через Крим.

РЕКЛАМА:

"Без згоди України і всупереч попередженням ЄС. Сміливий крок Рафаеля Гроссі, який прагне стати наступним Генеральним секретарем ООН", – йшлося в дописі.

Разом з тим, "Росатом" у суботу ввечері повідомив про ротацію спостерігачів МАГАТЕ на ЗАЕС, зазначивши, що маршрут для ротації спостерігачів вперше проходив "територією РФ".

Передісторія: