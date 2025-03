МАГАТЕ вперше провело ротацію на ЗАЕС без погодження з Україною – ЗМІ

Кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк та російський "Росатом" повідомили про ротацію спостерігачів МАГАТЕ на окупованій Запорізькій АЕС, яка вперше пройшла по окупованій території без погодження з Україною.

Джерело: Йозвяк у соцмережі Х, РИА Новости з посиланням на Росатом

What seemed impossible just a few days ago happened. IAEA has deployed its personnel to Zaporizhzhia NPP via 🇷🇺occupied territory without 🇺🇦 approval. https://t.co/yfpQuSbwXh

