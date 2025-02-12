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РФ знову зірвала ротацію місії МАГАТЕ на ЗАЕС, застосувавши шантаж і провокації – МЗС

Анастасія ПроцСереда, 12 лютого 2025, 14:53
РФ знову зірвала ротацію місії МАГАТЕ на ЗАЕС, застосувавши шантаж і провокації – МЗС
Ілюстративне фото: Getty Images

Росія вкотре заблокувала ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, вдаючись до звичних методів шантажу, погроз і провокацій. За словами речника МЗС Георгія Тихого, цього разу окупанти використали озброєних штурмовиків із білими прапорами, розмістивши їх у зоні перетину між підконтрольною Україні територією та тимчасово окупованою зоною.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ ЗС Георгій Тихий

Пряма мова: "Росія вчергове цілеспрямовано зірвала ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Кремль діє за звичною схемою шантажу, погроз і провокацій. Цього разу окупанти використали для зриву ротації озброєних штурмовиків із білими прапорами, розміщених у зоні перетину лінії між підконтрольними Україні територіями та тимчасово окупованою зоною. Саме там мав відбутися перехід представників МАГАТЕ".

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Деталі: Речник МЗС зазначив, що Росія застосовує однаковий сценарій зриву ротацій місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Спочатку російська сторона затягує узгодження часу та місця ротації, потім демонструє нібито готовність забезпечити безпечний проїзд. Проте за годину до початку змінного чергування російські війська відкривають вогонь або провокують бойові дії в цій зоні. Одразу після цього з’являються російські штурмовики з білими прапорами та прапорами МАГАТЕ, а Москва заявляє про "готовність" до ротації.

"Такі провокації повторюються щоразу, і ризики для міжнародних експертів лише зростають. Таким чином Росія намагається змусити МАГАТЕ порушити суверенітет і територіальну цілісність України та погодитися на ротацію через тимчасово окуповані території. При цьому Москва шантажує Агентство, погрожуючи повним блокуванням його роботи. Ми закликаємо міжнародну спільноту захистити незалежність МАГАТЕ від тиску Кремля", – заявив Тихий.

Він наголосив, що за три роки окупації Росія довела ЗАЕС до деградації, перетворивши найбільшу атомну електростанцію Європи на військову базу.

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"Це частина ширшої стратегії ядерного шантажу РФ та використання енергетичних ресурсів як зброї. Присутність МАГАТЕ заважає Росії реалізовувати цей план, тому Кремль системно тисне на Агентство, намагаючись підірвати його авторитет і створити умови, за яких незалежний міжнародний нагляд стане неможливим", – підкреслив він.

Водночас Тихий запевнив, що Росія не зможе змусити МАГАТЕ до порушення міжнародного права та використати Агентство для легітимізації окупації: 

"Україна не дозволить Кремлю підірвати незалежність МАГАТЕ та використати його у власних інтересах. Закликаємо міжнародну спільноту твердо підтримати Агентство, аби Росія нарешті усвідомила, що її тактика шантажу та погроз не спрацює".

РосіяЗАЕСМАГАТЕМЗС
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