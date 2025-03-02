Київ та низка регіонів були під загрозою балістичного удару

У Києві та низці регіонів України оголошували повітряну тривогу через загрозу удару балістичними ракетами.

Джерело: Повітряні сили, КМВА

Пряма мова ПС: "Загроза застосування балістичного озброєння з Курська, в областях де оголошено повітряну тривогу".

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Мапа: alerts.in.ua

Оновлено: О 01:42 Повітряні Сили оголосили про відбій загрози застосування балістичного озброєння по областям.

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