МЗС: МАГАТЕ порушило суверенітет України через російський шантаж

Міністерство закордонних справ засуджує порушення низкою співробітників МАГАТЕ суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок російського шантажу. Ротація цих співробітників на Запорізькій АЕС пройшла вперше без погодження з Україною.

Джерело: МЗС

Деталі: Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, проте відповідальність за такі дії повністю кладе на Росію, яка "створює штучні перепони для діяльності міжнародних організацій в Україні, змушуючи їх порушувати українське законодавство".

Реклама:

Уточнюється, що РФ відмовлялася надати гарантії безпеки співробітникам МАГАТЕ, якби ті їхали через підконтрольну Україні територію, тим самим "змушуючи Агентство погодитися на російські умови".

Ротацію, яку провело МАГАТЕ, МЗС називає "гуманітарною евакуацією в умовах загрози життю та здоровʼю людей".

Дослівно: "Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, в якій засуджує порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та застерігає від повторення будь-яких подібних дій у майбутньому.

РЕКЛАМА:

Українська сторона також винесе питання безпрецедентного шантажу РФ на засідання Ради керуючих МАГАТЕ вже найближчими днями".

Нагадаємо: "Радіо Свобода" та російський "Росатом" повідомили про ротацію спостерігачів МАГАТЕ на окупованій Запорізькій АЕС, яка вперше пройшла по окупованій території без погодження з Україною.