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МЗС: МАГАТЕ порушило суверенітет України через російський шантаж

Роман ПетренкоНеділя, 2 березня 2025, 14:19
МЗС: МАГАТЕ порушило суверенітет України через російський шантаж
Запорізька АЕС, фото з Вікіпедії

Міністерство закордонних справ засуджує порушення низкою співробітників МАГАТЕ суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок російського шантажу. Ротація цих співробітників на Запорізькій АЕС пройшла вперше без погодження з Україною.

Джерело: МЗС

Деталі: Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, проте відповідальність за такі дії повністю кладе на Росію, яка "створює штучні перепони для діяльності міжнародних організацій в Україні, змушуючи їх порушувати українське законодавство".

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Уточнюється, що РФ відмовлялася надати гарантії безпеки співробітникам МАГАТЕ, якби ті їхали через підконтрольну Україні територію, тим самим "змушуючи Агентство погодитися на російські умови".

Ротацію, яку провело МАГАТЕ, МЗС називає "гуманітарною евакуацією в умовах загрози життю та здоровʼю людей".

Дослівно: "Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, в якій засуджує порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та застерігає від повторення будь-яких подібних дій у майбутньому.

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Українська сторона також винесе питання безпрецедентного шантажу РФ на засідання Ради керуючих МАГАТЕ вже найближчими днями".

Нагадаємо: "Радіо Свобода" та російський "Росатом" повідомили про ротацію спостерігачів МАГАТЕ на окупованій Запорізькій АЕС, яка вперше пройшла по окупованій території без погодження з Україною.

МАГАТЕЗапорізька областьАЕС
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