Зеленський прибув на екстрений саміт у Лондоні

Зеленський і Стармер у Лондоні перед самітом, фото AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський прибув до Ланкастер-хаусу в Лондоні, де пройде міжнародний саміт з питань безпеки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: Зеленського тепло зустрів прем'єр Британії Кір Стармер. Вони коротко поспілкувалися під дверима, а потім зайшли всередину, щоб взяти участь у екстреному саміті.

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Перед цим на саміт прибули, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, генсек НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, прем'єр Канади Джастін Трюдо, прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта та інші.

Що передувало: ЗМІ повідомляли, що премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі лідерів у Лондоні 2 березня закличе налагодити відносини з адміністрацією Дональда Трампа як єдиний варіант забезпечення сталого миру в Україні.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським у суботу Кір Стармер запевнив, що Британія буде продовжувати підтримку України "стільки, скільки буде необхідно", та непохитно й рішуче налаштована на те, щоб досягти сталого миру.