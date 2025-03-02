У Лондоні завершився саміт з питань безпеки

Саміт у Лондоні з питань оборони та безпеки Європи завершився після приблизно двогодинної дискусії.

Джерело: ВВС, сайт президента

Деталі: Зазначається, що лідери один за одним залишають Ланкастерський палац.

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Очікується, що президент Володимир Зеленський вирушить до Сандрінгема на зустріч з королем Британії Чарльзом ІІІ.

Раніше пресслужба українського президента повідомляла, що в саміті беруть участь лідери України, Великої Британії, Данії, Італії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції, а також міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Саміт організував премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

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На заході мали обговорити виклики, які постали перед Україною та всією Європою, боротьбу проти російської агресії та пошуки шляхів до справедливого, стійкого миру.

"За результатами зустрічі союзники скоординують позиції, напрацюють спільний план дій та конкретні кроки для закінчення війни справедливим миром і надання Україні надійних гарантій безпеки", – йшлося в повідомленні на сайті президента.