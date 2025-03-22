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Трамп позбавив адміністрацію Байдена доступу до секретних матеріалів

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 22 березня 2025, 13:08
Трамп позбавив адміністрацію Байдена доступу до секретних матеріалів
байден, фото: getty images

Американський президент Дональд Трамп позбавив допуску до секретних матеріалів кількох політичних діячів, зокрема своїх конкуренток на виборах – Гілларі Клінтон та колишню віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Джерело: меморандум, оприлюднений 21 березня на сайті Білого дому, "Європейська правда"

Деталі: Трамп ухвалив рішення про те, що доступ Клінтон, Гарріс та ще принаймні 12 інших впливових осіб до секретних матеріалів більше не відповідає "національним інтересам".

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Також він позбавив допуску до секретних матеріалів колишніх  державного секретаря Ентоні Блінкена та радника з національної безпеки Джейка Саллівана.

"Я наказую керівникам усіх виконавчих департаментів та агенцій здійснити необхідні додаткові дії відповідно до чинного законодавства, щоб відкликати будь-які чинні допуски до секретної інформації зазначених осіб та негайно припинити їхній доступ до такої інформації. Також наказую позбавити цих осіб права без супроводу перебувати на захищених об'єктах уряду США", – йдеться в заяві Трампа.

Відтак після такого рішення колишні дипломати, законодавці та члени родини президента Байдена не матимуть доступу до секретних брифінгів, зокрема щоденного президентського брифінгу.

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Він заявив, що у випадку, якщо хтось із зазначених осіб отримав допуск до секретної інформації у зв'язку з роботою в приватній компанії, "державна установа США, яка надала допуск, повинна повідомити приватну компанію про те, що доступ цих осіб до секретної інформації було анульовано". 

Ще на початку лютого Трамп заявив, що "звільняє" колишнього голову Білого Дому Джо Байдена від доступу до матеріалів розвідки, які надаються колишнім президентам США, що стосуються їхньої каденції.

Тоді він зазначив, що Байден створив цей прецедент у 2021 році, коли доручив Розвідувальному співтовариству припинити доступ 45-го президента Сполучених Штатів – Дональда Трампа – до деталей національної безпеки, що "є ввічливістю, яка надається колишнім президентам". 

ТрампБайденрозвідка
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