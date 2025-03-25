В Україні найближчими днями дощитиме

Найближчими днями в Україні утримається дощова погода, у Карпатах та на Закарпатті місцями туман.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "26 березня вночі на півдні, сході країни та на Сумщині, вдень на Закарпатті та в Карпатах, в четвер у більшості районів Правобережжя, у п'ятницю в північних, центральних та прикарпатських областях невеликі дощі, на решті території без опадів. Вночі та вранці 26 березня в Карпатах та на Закарпатті місцями туман".

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Деталі: У середу температура повітря вночі 0-7° тепла, вдень 9-16° тепла, на Закарпатті, в південних областях та Криму 15-19°. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 3-10 м/с.

У столиці 26 березня без опадів, вночі 2-4° тепла, вдень до +13°, вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Погода 26 березня Скриншот з сайту УГМЦ

27 та 28 березня дощі прогнозують по всій території країни, крім Донеччини та Луганщини. Вночі 3-8° тепла, вдень до +17°, вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 3-10 м/с, вдень в Карпатському регіоні, а 28 березня на півдні країни місцями пориви 15-20 м/с.

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У Києві в четвер та п’ятницю дощ, вночі 3-6° тепла, вдень до +12°, вітер північно-західний, 3-8 м/с.