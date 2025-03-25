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Розслідувачі ВВС встановили особи двох громадянок Болгарії, які шпигували на замовлення Росії

Марія Ємець, Олександр ШумілінВівторок, 25 березня 2025, 12:59
Розслідувачі ВВС встановили особи двох громадянок Болгарії, які шпигували на замовлення Росії
Цветеліна Генчева і Цветанка Дончева. Фото: ВВС

Відділ розслідувань BBC ідентифікував двох громадянок Болгарії, які входили до російської шпигунської мережі, що керувалася з території Британії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розслідування, опубліковане BBC ввечері 24 березня

Деталі: Обох жінок, громадянок Болгарії, вважають учасницями великої шпигунської мережі, щодо інших шести людей з якої у Британії триває процес.

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За висновком журналістів, Цветеліна Генчева, що проживає у столиці Болгарії Софії, використовувала для шпигунської діяльності роботу у цивільній авіації.

Це дозволяло їй бачити дані про перельоти людей, які цікавили мережу, та "підсаджувати" поруч на сусідні місця агентів, які могли підглядати за їхніми переписками у чатах, паролями тощо. Вважають, що так змогли вистежити пароль від телефона журналіста Романа Доброхотова. 

Генчеву вважають частиною команди, якій доручили нагляд саме за Доброхотовим. Вона була у чатах з трьома особами, які вже засуджені у Британії за цією шпигунською справою – керівником підгрупи Орліном Руссевом, Бізером Джамбазовим і Катрін Івановою. 

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Також болгарка надавала інформацію про польоти відомого журналіста-розслідувача Христо Грозева і мала завдання стежити також за російським дисидентом Кірілом Качуром. 

Журналісти BBC спершу ідентифікували Генчеву через соцмережі. У Facebook вона контактувлала зі згаданими Івановою і Джамбазовим. Далі з’ясувалось, що вона працює в авіалініях. Через профіль у Linkedin журналісти побачили, що вона обіймала посади, пов’язані безпосередньо з продажем квитків.

Також як зачіпку використали інформацію, що на вилучених у Руссева дисках була програма Amadeus, що використовується авіалініями, а Генчева писала у LinkedIn, що є її досвідченим користувачем.

Джерела підтвердили журналістам, що ця пані вже привертала увагу болгарських спецслужб, проте звинувачень їй так і не висунули. 

Під час спроб зв’язатися з нею Генчева негайно кинула слухавку, а на листи відповіла, що не хоче нічого коментувати та не дає дозволу використовувати її ім’я. Вона також прикривалася тим, що нібито недостатньо володіє англійською мовою, хоча у LinkedIn стверджує протилежне. 

Особу Цветанки Дончевої журналісти також встановили через аналіз соцмереж і дані з розслідування щодо шести членів мережі. 

Дончева, як вважають, допомагала шпигувати за Христо Грозевим у Відні. Зокрема, вона орендувала квартиру навпроти його житла і поставила камеру, яка наглядала за його квартирою. 

Дончевій доручили антиукраїнську інформаційну роботу, у тому числі розклеювання наліпок з нацистською символікою і з прив’язкою до України на радянський меморіал у Відні, щоб це виглядало як постери "українських неонацистів".

Також журналісти дійшли висновку, що їй доручили шпигунство за кількома австрійськими посадовцями, у тому числі керівником спецслужби Омаром Хаяві-Пірчнером, та журналісткою-розслідувачкою Анною Тальхаммер, яка писала зокрема про російських шпигунів. 

Дончеву у грудні затримала австрійська поліція. В документах справи, з якими вдалось ознайомитись журналістам, йдеться, що проти неї є сильні підозри щодо діяльності проти інтересів Австрії, та що жінка зізналася, що почала збір інформації після прохання подруги Вані Габерової – однієї з тих, кого судять у Британії. Та надала їй списки осіб, адреси та фото. 

Жінка виправдовується, що її буцімто обманом втягли у шпигунську роботу, спершу розповідаючи про те, що це для студентського проєкту, далі – що для "Інтерполу", але австрійські слідчі не повірили таким поясненням.

Група, у межах якої працювала Дончева, нібито керувалася деяким Яном Марсалеком з Москви. Докази, вилучені слідством, підтверджують зв’язок також з "британським" керівником групи Руссевим. 

Болгаріяросійсько-українська війнашпигунство
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