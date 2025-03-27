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Сейм Латвії дозволив поліції збивати дрони з міркувань безпеки

Іванна Костіна, Анастасія ПроцЧетвер, 27 березня 2025, 14:43
Сейм Латвії дозволив поліції збивати дрони з міркувань безпеки
Ілюстративне фото: Getty Images

Латвійський парламент ухвалив поправки до закону про поліцію, які дозволяють правоохоронцям примусово приземляти або збивати безпілотники у разі загрози нападу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LSM

Деталі: Поправки були підтримані депутатами без обговорення. 76 парламентарів проголосували "за", 6 – "проти". Закон набуває чинності з моменту ухвалення.

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Поправки до закону передбачають, що поліція тепер матиме право застосовувати спеціальні засоби для зупинки руху дистанційно керованого пристрою в повітрі, воді або на землі, якщо він загрожує громадській безпеці, життю або здоров'ю людей, безпеці об'єктів, що охороняються, або об'єктів критичної інфраструктури.

Це буде дозволено, якщо пристрій використовується незаконно або якщо є підозра на можливе кримінальне правопорушення.

Досі лише прикордонники або військові могли приземляти або збивати безпілотники у разі потенційної загрози.

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Досі поліція мала технічні можливості ідентифікувати безпілотні літальні апарати, їхній маршрут польоту, висоту та місцезнаходження віддаленого пілота, але не мала законної можливості захопити, знищити або примусово посадити їх, навіть якщо це становило загрозу громадській безпеці та об'єктам критично важливої інфраструктури.

Зміни також надають поліції право використовувати вибухівку в певних випадках

За короткий час у Латвії сталося дві суперечливі ситуації, пов'язані з використанням безпілотників. Восени минулого року безпілотник, який перелетів кордон країни з Росії, впав на поле поблизу Гайгалави.

Другий інцидент стався на початку січня, коли через появу дронів на шляху посадки літаків в аеропорту Риги три літаки довелося перенаправити в інші аеропорти.

Латвіябезпілотникиполіція
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