Росіяни просунулися на Харківщині, Донеччині та в Курській області Росії – DeepState
Понеділок, 3 березня 2025, 04:01
У ніч на 3 березня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ на Харківщині, Донеччині та в Курській області Росії.
Джерело: DeepState
Деталі: За інформацією DeepState, російські війська просунулися у Піщаному на Донеччині, біля Погребівки Курської області, Надії та Загризового в Харківській області.
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Передісторія:
- Напередодні DeepState повідомили, що ситуація у Курській області Росії для українських сил оборони продовжує загострюватися. Російські війська зосередили зусилля на вогневому контролі логістичних шляхів ЗСУ. Проте, з українського боку не було вжито достатніх заходів для протидії цій загрозі.