Росіяни просунулися на Харківщині, Донеччині та в Курській області Росії – DeepState

У ніч на 3 березня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ на Харківщині, Донеччині та в Курській області Росії.

Джерело: DeepState

Деталі: За інформацією DeepState, російські війська просунулися у Піщаному на Донеччині, біля Погребівки Курської області, Надії та Загризового в Харківській області.

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