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Росіяни просунулися на Харківщині, Донеччині та в Курській області Росії – DeepState

Іван Д'яконовПонеділок, 3 березня 2025, 04:01
Росіяни просунулися на Харківщині, Донеччині та в Курській області Росії – DeepState
Мапа: DeepState

У ніч на 3 березня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ на Харківщині, Донеччині та в Курській області Росії.

Джерело: DeepState

Деталі: За інформацією DeepState, російські війська просунулися у Піщаному на Донеччині, біля Погребівки Курської області, Надії та Загризового в Харківській області.

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Передісторія:

  • Напередодні DeepState повідомили, що ситуація у Курській області Росії для українських сил оборони продовжує загострюватися. Російські війська зосередили зусилля на вогневому контролі логістичних шляхів ЗСУ. Проте, з українського боку не було вжито достатніх заходів для протидії цій загрозі.

окупаціявійнаросійсько-українська війна
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