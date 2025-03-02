Армія РФ на Курщині тримає логістику ЗСУ під вогневим контролем – DeepState
У Курській області Росії ситуація для українських сил оборони продовжує загострюватися. Російські війська зосередили зусилля на вогневому контролі логістичних шляхів ЗСУ. Проте, з українського боку не було вжито достатніх заходів для протидії цій загрозі.
Джерело: військово-аналітичний проєкт DeepState
Дослівно: "Найбільшою проблемою в районі Курщини є вогневий контроль противника над всією логістикою Сил Оборони. Починаючи з січня місяця, російські війська нарощували свої спроможності контролю нашого пересування і чомусь з нашого боку не приймалися відповідні рішення, щоб усунути цю проблему. Протягом лютого вона почала досягати свого піку, а найбільші ускладнення почалися після втрати Свердлікового, яке пробували відновлювати теж не найкраще продуманим чином".
Деталі: За інформацією DeepState, російські війська змогли прорватися в район населеного пункту Новеньке, нарощуючи свої сили та продовжуючи просування.
"Хоча закріпитися в цьому районі складно через специфіку місцевості та відсутність інфраструктури, росіяни активно намагаються облаштуватися там. Ресурси у росіян для цього є", – кажуть аналітики.
Дослівно: "Неприємним моментом є також просування російських військ вздовж кордону між населеними пунктами Журавка-Новеньке. Саме з цього району здійснюється найбільша кількість ураження по логістиці (Збройних сил України – ред.), яка проходить від Юнаківки в Суджу і стан справ у тому районі почав погіршуватися давно".
Деталі: В DeepState наголошують, що ситуація потребує негайного втручання, оскільки російські війська вже вразили "не один десяток засобів пересування".
Дослівно: "Противник продовжує накопичення в районі Свердлікового, продовжує здійснювати тиск і найгіршим сценарієм буде вихід російських військ безпосередньо на окраїни Суджі, хоча вогневим контролем вони практично вже там".
Передісторія:
- У своєму зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 22:00 1 березня на Курському напрямку українські захисники відбили 16 атак противника. Водночас, ворог завдав 22 авіаційних ударів, загалом скинув 30 керованих бомб, та здійснив 383 артилерійських обстріли, зокрема 4 – із реактивних систем залпового вогню.
- 20 лютого DeepState повідомили, що російські війська активно полюють на логістику, яка йде з України в Курську область РФ. Вони здійснюють вогневе ураження "по всьому, що рухається в ту сторону на Сумщині".
- 27 лютого стало відомо, що Північна Корея відправила додаткові війська в Курську область Росії. Точна кількість військового контингенту залишається невідомою.