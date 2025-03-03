У Маріуполі окупанти провели чергові навчання "резервістів" – ЦНС

У тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти провели військові навчання "Шторм-2025", до участі в яких залучили місцевих чоловіків. Після завершення тренувань більшість з них відправляють на фронт для участі у бойових діях проти України.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За інформацією ЦНС, учасниками цього заходу стали представники силових структур так званої ДНР із залученням цивільного населення. Йдеться про чоловіків, які числяться в окупаційній адміністрації міста як "резервісти".

Реклама:

Дослівно: "Збори "резервістів" – це ще один спосіб кремлівських окупантів залучати місцеве населення до війни проти своєї Вітчизни. Адже після таких навчань більшість чоловіків вже не повертаються додому, а відправляються на фронт. У такий обманний спосіб кремль намагається поповнювати свою армію і далі продовжувати кровопролитну війну в Україні".

Передісторія: