У Маріуполі окупанти провели чергові навчання "резервістів" – ЦНС
У тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти провели військові навчання "Шторм-2025", до участі в яких залучили місцевих чоловіків. Після завершення тренувань більшість з них відправляють на фронт для участі у бойових діях проти України.
Джерело: Центр національного спротиву
Деталі: За інформацією ЦНС, учасниками цього заходу стали представники силових структур так званої ДНР із залученням цивільного населення. Йдеться про чоловіків, які числяться в окупаційній адміністрації міста як "резервісти".
Дослівно: "Збори "резервістів" – це ще один спосіб кремлівських окупантів залучати місцеве населення до війни проти своєї Вітчизни. Адже після таких навчань більшість чоловіків вже не повертаються додому, а відправляються на фронт. У такий обманний спосіб кремль намагається поповнювати свою армію і далі продовжувати кровопролитну війну в Україні".
Передісторія:
- Наприкінці лютого, Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Донецької області офіційно запустили мобілізаційні заходи, намагаючись приховати їх під виглядом "навчальних зборів".
- Раніше ЦНС повідомляв, що навесні 2025 року Росія готується посилити примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України, щоб компенсувати значні втрати на фронті.