Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

У Маріуполі окупанти провели чергові навчання "резервістів" – ЦНС

Іван Д'яконовПонеділок, 3 березня 2025, 06:24
У Маріуполі окупанти провели чергові навчання резервістів – ЦНС
Фото: ЦНС

У тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти провели військові навчання "Шторм-2025", до участі в яких залучили місцевих чоловіків. Після завершення тренувань більшість з них відправляють на фронт для участі у бойових діях проти України.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За інформацією ЦНС, учасниками цього заходу стали представники силових структур так званої ДНР із залученням цивільного населення. Йдеться про чоловіків, які числяться в окупаційній адміністрації міста як "резервісти".

Реклама:

Дослівно: "Збори "резервістів" – це ще один спосіб кремлівських окупантів залучати місцеве населення до війни проти своєї Вітчизни. Адже після таких навчань більшість чоловіків вже не повертаються додому, а відправляються на фронт. У такий обманний спосіб кремль намагається поповнювати свою армію і далі продовжувати кровопролитну  війну в Україні".

Передісторія:

  • Наприкінці лютого, Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Донецької області офіційно запустили мобілізаційні заходи, намагаючись приховати їх під виглядом "навчальних зборів".
  • Раніше ЦНС повідомляв, що навесні 2025 року Росія готується посилити примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України, щоб компенсувати значні втрати на фронті.

Донецька областьмобілізаціяокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росія звинувачує ЄС у бажанні продовжувати війну, намагаючись посварити Захід – ISW
Міністр фінансів США: Угода щодо українських копалин наразі не обговорюється
США готові відновити взаємодію, коли Україна буде готова до миру – Рубіо
Без України і з сином російського олігарха: повний список переможців Оскара 2025
Зеленський: Міняти мене буде непросто, але я міняюся на НАТО
Зеленський зустрівся з королем Чарльзом
Усі новини...
Донецька область
РФ вбила 4 цивільних і ще поранила 10 на Донеччині та Херсонщині
Росіяни обстріляли три громади Донеччини: є жертви
РФ вдарила по Костянтинівці: одна людина загинула, 4 поранених
Останні новини
08:10
текстЗа лаштунками "Братства". Хто може стати диверсантом і навіщо десантуватися в Криму
07:55
Три роки "заморозки": Україна досі не отримала гроші з продажу Абрамовичем "Челсі"
07:51
Макрон вважає, що Європі час збільшити витрати на оборону до 3-3,5% ВВП
07:44
фото Росіяни атакували Кривий Ріг: поранена жінка, пошкоджено підприємство і лікарня
07:33
відео, доповнено Безпілотники вразили один з найбільших у Росії нафтопереробний завод
07:14
ЗСУ за добу знешкодили ще 1 350 окупантів
06:24
У Маріуполі окупанти провели чергові навчання "резервістів" – ЦНС
05:39
Росія звинувачує ЄС у бажанні продовжувати війну, намагаючись посварити Захід – ISW
04:41
Міністр фінансів США: Угода щодо українських копалин наразі не обговорюється
04:01
Росіяни просунулися на Харківщині, Донеччині та в Курській області Росії – DeepState
Усі новини...
Реклама:
Реклама: