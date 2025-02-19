Окупанти розпочинають мобілізацію на ТОТ Донецької області – ЦНС
Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Донецької області офіційно запустили мобілізаційні заходи, намагаючись приховати їх під виглядом "навчальних зборів".
Джерело: Центр національного спротиву
Деталі: За даними ЦНС, гауляйтер так званої "ДНР" Денис Пушилін підписав розпорядження щодо підготовки місцевого населення до служби в російській армії. Документ базується на російських нормах щодо зборів резервістів, однак у самому тексті резервісти не згадуються. Це вказує на спроби окупантів приховати фактичну мобілізацію під виглядом звичайних військових навчань.
Для організації призову залучають місцеві військкомати та військові комендатури, які контролюють примусовий процес мобілізації.
"Найголовніше – у розпорядженні чітко прописано про цілеспрямований призов та розподіл мобілізованих у війська РФ, що повністю спростовує міф про добровільну участь у цих "зборах", – зазначають в ЦНС.
Також за інформацією ЦНС, окупанти планують розпочати так званий призов у березні-квітні 2025 року. Це своєю чергою, дозволить ворогу замаскувати мобілізацію під щорічну кампанію призову в Росії.
Передісторія:
- Раніше ЦНС повідомляв, що навесні 2025 року Росія готується посилити примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України, щоб компенсувати значні втрати на фронті.