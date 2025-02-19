Окупанти розпочинають мобілізацію на ТОТ Донецької області – ЦНС

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Донецької області офіційно запустили мобілізаційні заходи, намагаючись приховати їх під виглядом "навчальних зборів".

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За даними ЦНС, гауляйтер так званої "ДНР" Денис Пушилін підписав розпорядження щодо підготовки місцевого населення до служби в російській армії. Документ базується на російських нормах щодо зборів резервістів, однак у самому тексті резервісти не згадуються. Це вказує на спроби окупантів приховати фактичну мобілізацію під виглядом звичайних військових навчань.

Реклама:

Для організації призову залучають місцеві військкомати та військові комендатури, які контролюють примусовий процес мобілізації.

"Найголовніше – у розпорядженні чітко прописано про цілеспрямований призов та розподіл мобілізованих у війська РФ, що повністю спростовує міф про добровільну участь у цих "зборах", – зазначають в ЦНС.

Також за інформацією ЦНС, окупанти планують розпочати так званий призов у березні-квітні 2025 року. Це своєю чергою, дозволить ворогу замаскувати мобілізацію під щорічну кампанію призову в Росії.

РЕКЛАМА:

Передісторія: