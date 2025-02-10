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Окупанти посилять примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України – ЦНС

Іван Д'яконовПонеділок, 10 лютого 2025, 05:27
Окупанти посилять примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України – ЦНС
Ілюстративне фото: Getty Images

Росія навесні 2025 року готується посилити примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України, щоб компенсувати значні втрати на фронті.

Джерело: Центр національного спротиву 

Деталі: За даними ЦНС, росіяни намагаються компенсувати значні втрати на фронті примусовою мобілізацією громадян України на ТОТ, а також рекрутингом мігрантів та найманців.

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Дослівно: "Окупанти постійно здійснюють психологічний тиск на чоловіків призовного віку, щоб змусити їх підписувати контракти під загрозою арештів, конфіскації майна або депортації до депресивних регіонів Росії".

Деталі: Особливу увагу російські військкомати приділяють мігрантам із Центральної Азії, які приїхали на ТОТ у пошуках заробітку. Наразі їх активно залучають до підписання контрактів зі збройними силами РФ.

ЦНС наголошує, що примусова мобілізація громадян України суперечить статтям 49 та 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Ці міжнародні норми забороняють окупаційній владі примушувати цивільних служити у збройних силах країни-окупанта. Однак, як зазначає ЦНС, Росія систематично ігнорує міжнародне право.

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Передісторія:

  • Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що у 2025 році Росія планує залучити щонайменше 126 тисяч солдатів із так званого "спецконтингенту" – ув’язнених, боржників по кредитах та осіб із проблемами із законом – для поповнення втрат своєї армії у війні проти України.
  • За інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 9 лютого російська армія втратила у війні проти України близько 849 320 військових.

мобілізаціяокупаціяросійсько-українська війнаРосія
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