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Росія готує атаки по Україні з використанням одночасно до 500 БпЛА – ГУР

Степан ГафткоПонеділок, 3 березня 2025, 11:04
Росія готує атаки по Україні з використанням одночасно до 500 БпЛА – ГУР
Фото з Facebook ГУР МО

Заступник начальника Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що росіяни планують збільшити виробництво дронів та готують масовані атаки по Україні. 

Джерело: інтерв'ю Скібіцького "РБК-Україна"

Пряма мова: "За підрахунками російського командування, у разі виконання планів на перше півріччя, вони зможуть запускати одночасно приблизно 500 безпілотних літальних апаратів".

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Деталі: За словами Скібіцького, росіяни не лише хочуть збільшити кількість БпЛА, які можуть бути запущені одночасно, а й розширити мережі пускових майданчиків для безпілотників.

Заступник начальника ГУР заявив, що Росія не змінила своїх цілей у ракетних та дронових атаках. Основними об’єктами ударів залишаються система управління ЗСУ, авіація та аеродроми, енергетична та газотранспортна інфраструктура, а також підприємства оборонно-промислового комплексу.

Скібіцький підкреслив, що останнім часом ворог активно атакує газотранспортну систему та родовища, намагаючись позбавити Україну власних ресурсів. Також спостерігається зміна тактики ударів – окупанти чітко планують атаки, щоб завдати максимальних збитків.

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Нагадаємо:

  • У ніч на 3 березня росіяни здійснили масовану атаку, запустивши 83 ударні дрони Shahed та безпілотники-імітатори з території Орла, Курська, Міллєрова та Приморсько-Ахтарська, що в РФ.Силам оборони вдалось збити 46 БпЛА.

російсько-українська війнаГУРбезпілотники
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