Росія готує атаки по Україні з використанням одночасно до 500 БпЛА – ГУР
Заступник начальника Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що росіяни планують збільшити виробництво дронів та готують масовані атаки по Україні.
Джерело: інтерв'ю Скібіцького "РБК-Україна"
Пряма мова: "За підрахунками російського командування, у разі виконання планів на перше півріччя, вони зможуть запускати одночасно приблизно 500 безпілотних літальних апаратів".
Деталі: За словами Скібіцького, росіяни не лише хочуть збільшити кількість БпЛА, які можуть бути запущені одночасно, а й розширити мережі пускових майданчиків для безпілотників.
Заступник начальника ГУР заявив, що Росія не змінила своїх цілей у ракетних та дронових атаках. Основними об’єктами ударів залишаються система управління ЗСУ, авіація та аеродроми, енергетична та газотранспортна інфраструктура, а також підприємства оборонно-промислового комплексу.
Скібіцький підкреслив, що останнім часом ворог активно атакує газотранспортну систему та родовища, намагаючись позбавити Україну власних ресурсів. Також спостерігається зміна тактики ударів – окупанти чітко планують атаки, щоб завдати максимальних збитків.
Нагадаємо:
- У ніч на 3 березня росіяни здійснили масовану атаку, запустивши 83 ударні дрони Shahed та безпілотники-імітатори з території Орла, Курська, Міллєрова та Приморсько-Ахтарська, що в РФ.Силам оборони вдалось збити 46 БпЛА.