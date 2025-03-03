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Росіяни пробують проривати кордон і перерізати логістику на Сумщині

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 березня 2025, 13:13
Росіяни пробують проривати кордон і перерізати логістику на Сумщині
Андрій Демченко. фото Дмитра Сливного, ДПСУ

Ворог не вперше намагається підійти до українського кордону на напрямку, де Сили оборони ведуть операцію в Курській області, пробує зайти і на нашу територію, щоб перерізати логістичні шляхи, але ці спроби не носять масовий характер.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Деталі: Офіцер зазначив, що ворог використовує великі сили і техніки, і особового складу у курській операції, але якщо говорити про лінію кордону, то Сили оборони максимально завдають ураження противнику.

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Пряма мова: "Зараз бачимо що ворог пробує штурмовими групами зайти на нашу територію, або ж розширити зону активних бойових дій вже на території України, це по напрямку населеного пункту Новеньке, але підрозділи і ДПСУ, і інших складових Сил оборони максимально наносять ураження, щоб ворог не міг там закріпитися, накопичувати свої сили на території України.

Наше завдання – не допустити його просування вглиб України і перерізання логістичних шляхів, якими забезпечуються Сили оборони України під час проведення операції в межах Курської області.

Це не масові штурми. Власне, коли ворог намагається вибити Сили оборони України з Курської області, то, в першу чергу, він по флангах тисне на наші підрозділи в межах Курської області. І в подальшому намагається розширити зону активних бойових дій, намагаючись зайти на територію України. Але на тому напрямку діють всі складові Сил оборони, щоб не допустити цього. Використовується все наявне озброєння".

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Що передувало: Російські війська 25 лютого штурмували ділянку кордону в Сумській області та зайшли на українську територію: Сили оборони вибили ворога, який однак продовжив спроби штурму піхотою.

За словами співрозмовників УП у підрозділах, які працюють на Курщині, від села Новеньке росіяни хочуть рухатися до ключової дороги, якою відбувається забезпечення українського угруповання в Курській області – Суми-Юнаківка-Суджа.

Зазначається, що від початку 2025-го року росіяни активно працюють FPV-дронами по цій дорозі, дістаючи за кордон на сторону України на 7-10 кілометрів, що є дуже суттєвою глибиною. Тепер же вони хочуть повністю перерізати дорогу, кажуть джерела УП.

Курська область Сумська областьПрикордонна службавійна
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