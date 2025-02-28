Сили оборони зупинили прорив росіян на Сумщині, але ворог продовжує штурми

Російські війська 25 лютого штурмували ділянку кордону в Сумській області та зайшли на українську територію: Сили оборони вибили ворога, який однак продовжує спроби штурму піхотою, бойові дії тривають.

Джерело: речник Генштабу майор Дмитро Лиховій у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Щодо ситуації в районі населеного пункту Новеньке в Сумській області, поблизу кордону з Росією.

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25 лютого противник штурмував цю ділянку кордону силами до двох механізованих відділень, перетнув державний кордон України, однак був блокований і відкинутий на територію РФ".

Деталі: Як пояснює Лиховій, надалі російські війська продовжують спроби штурмових дій, тепер уже піхотними групами. Водночас Сили оборони України вживають заходів, аби не допустити перерізання ворогом української логістики. Бойові дії в цьому районі тривають.

Як свідчить карта проєкту Deep State, цей район відноситься до "сірої зони".

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Оновлено: За словами співрозмовників УП у підрозділах, які працюють на Курщині, від села Новеньке росіяни хочуть рухатися до ключової дороги, якою відбувається забезпечення українського угруповання в Курській області – Суми-Юнаківка-Суджа.

Зазначається, що від початку 2025-го року росіяни активно працюють FPV-дронами по цій дорозі, дістаючи за кордон на сторону України на 7-10 кілометрів, що є дуже суттєвою глибиною. Тепер же вони хочуть повністю перерізати дорогу, кажуть джерела УП.

Що передувало: Місцеве видання "Кордон.Медіа" у п'ятницю повідомило, що ворог зайшов на Сумщину і просунувся приблизно на кілометр у районі села Новеньке.