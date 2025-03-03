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Міністри оборони п'яти країн НАТО підтвердили підтримку України

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникПонеділок, 3 березня 2025, 21:42
Міністри оборони п'яти країн НАТО підтвердили підтримку України
Фото - Getty images

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус скликав віртуальну конференцію міністрів оборони п'яти європейських країн НАТО, на якій посадовці підтвердили свою незмінну політичну і військову підтримку України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на MDR

Деталі: Пісторіус скликав так звану "Групу п’яти", до якої входять Німеччина, Франція, Британія, Італія та Польща. Міністри та їхні представники домовилися про подальший розвиток політики безпеки. 

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 "Всі погоджуються, що Україна може розраховувати на подальшу і широку підтримку "Великої п'ятірки", –  повідомило Міністерство оборони Німеччини після зустрічі.

Відеоконференція відбулася після скандалу на зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Наступна зустріч "Групи п'яти" у форматі міністрів оборони запланована на 12 березня в Парижі. 

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П'ятисторонні зустрічі проходять після перемоги Трампа на виборах. Їх мета – посилити європейську безпеку і готовність до оборони.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю, 28 лютого, після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

Читайте також: Сварка найвищого рівня. Чому зірвана зустріч Зеленського й Трампа ще не стала катастрофою.

НАТОЄС
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