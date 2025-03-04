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Безпілотники атакували НПЗ у російській Сизрані – соцмережі

Ольга Глущенко Вівторок, 4 березня 2025, 01:24
Безпілотники атакували НПЗ у російській Сизрані – соцмережі
скриншот

За повідомленнями російських пабліків, у російській Сизрані Самарської області безпілотники атакували НПЗ.

Джерело: SHOT, Baza

Деталі: За інформацією SHOT, жителі Сизрані повідомили про вибухи в районі місцевого НПЗ. За попередніми даними, російська система ППО нібито збила кілька повітряних цілей.

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Дослівно SHOT: "Місцеві жителі розповіли, що в районі Сизранського НПЗ чути вибухи і стрілянину.

Загалом очевидці чули від 3 до 5 гучних звуків і бачили кілька яскравих спалахів у небі.

Попередньо, ЗСУ намагаються атакувати нафтозавод".

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Деталі: Місцеві жителі стверджують, що від вибухової хвилі хиталися вікна в рамах.

Наразі офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає.

Що передувало: Безпілотники 16 березня 2024 року атакували два нафтопереробні заводи в Самарській області РФ, після ударів на підприємствах сталися пожежі.

Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані. Там почалася пожежа.

Водночас кілька інших дронів атакували Новокуйбишевський НПЗ.

Росіябезпілотникивибух
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