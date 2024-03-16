У Самарській області безпілотники атакували два НПЗ, почалися пожежі

Безпілотники атакували два нафтопереробні заводи в Самарській області РФ, після ударів на підприємствах сталися пожежі.

Джерело: влада Самарської області, BAZA

Деталі: Повідомляється, що атака сталася о 6 ранку за місцевим часом.

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Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані. Там почалася пожежа.

Наразі площа загоряння становить 500 квадратних метрів.

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Водночас кілька інших дронів атакували Новокуйбишевський НПЗ. Там також почалася пожежа, яку за пів години загасили.

Тим часом влада називає це "спробою атаки" і звітує, що "припинила спробу" атаки НПЗ у Новокуйбишевську.

Про постраждалих не повідомляють.

Також відомо, що вночі нафтопереробну станцію в Липецькій області також атакували безпілотники.

На території станції Станова (входить до складу нафтопроводу "Дружба") виявили залишки двох підірваних БПЛА літакового типу.