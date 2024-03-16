Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Самарській області безпілотники атакували два НПЗ, почалися пожежі

Роман ПетренкоСубота, 16 березня 2024, 08:40
У Самарській області безпілотники атакували два НПЗ, почалися пожежі
скриншот

Безпілотники атакували два нафтопереробні заводи в Самарській області РФ, після ударів на підприємствах сталися пожежі.

Джерело: влада Самарської області, BAZA

Деталі: Повідомляється, що атака сталася о 6 ранку за місцевим часом.

Реклама:

Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані. Там почалася пожежа.

Наразі площа загоряння становить 500 квадратних метрів.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас кілька інших дронів атакували Новокуйбишевський НПЗ. Там також почалася пожежа, яку за пів години загасили.

Тим часом влада називає це "спробою атаки" і звітує, що "припинила спробу" атаки НПЗ у Новокуйбишевську.

Про постраждалих не повідомляють.

Також відомо, що вночі нафтопереробну станцію в Липецькій області також атакували безпілотники.

На території станції Станова (входить до складу нафтопроводу "Дружба") виявили залишки двох підірваних БПЛА літакового типу.

Теми: Росіябезпілотникинафта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Нам потрібна доба": Шмигаль розповів, як повертатимуть світло українцям

Альянс готовий до конфлікту з РФ — голова Військового комітету НАТО

фото, відео, доповнено 5 загиблих, 15 поранених, 3 зниклих безвісти − наслідки комбінованої атаки росіян

У "Дії" з’явилися документи про освіту

США попросили Україну припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі — ЗМІ

фото По ДніпроГЕС було два прямих влучання: ГЕС-2 у критичному стані − Укргідроенерго

Усі новини...
Росіяни намагаються дестабілізувати українські оборонні лінії і готуються до нового наступу – ISW
Російська армія втратила ще 1160 вояк і 21 танк
Харківщина: "Шахед" пошкодив об’єкт критичної інфраструктури
У Бєлгороді після роботи ППО – пожежі та перевернуті авто
Останні новини
18:18
Повітряні сили повідомили про загрозу балістики, в Одесі чутно вибухи
18:01
Поблизу Львова водій збив козулю й залишив її на трасі: тварину врятували волонтери
17:52
Зеленський провів "енергетичну" Ставку
17:42
фото, відеоПідприємця та ексдиректора підприємства Міноборони викрили на хабарі у $600 тис.
17:40
Олег Скрипка випустив новий кліп "Номад", який створив штучний інтелект
17:34
Уряд схвалив законопроєкт з підвищення акцизу на паливо
17:19
У меню – "Мрія педофіла" і "Повія": що відомо про скандал з харківським баром
17:11
Завдяки Катару вдалося повернути дев'ятьох українських дітей
17:08
Закон у штаті Теннессі захищатиме музичну індустрію від штучного інтелекту
17:08
фотоПонад 35 тисяч киян ховалися у метро цієї ночі
Усі новини...
Реклама: