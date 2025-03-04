Трамп підвищив мита на товари з Китаю з 10% до 20%

Президент США Дональд Трамп указом подвоїв мита на товари з Китаю через "неспроможність влади КНР вжити заходів для зменшення постійного припливу синтетичних опіоїдів, зокрема фентанілу".

Джерело: указ на сайті Білого дому

Деталі: У документі зазначається, що мита на китайські товари зростуть з 10% до 20%.

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Також в указі йдеться про те, що "КНР не вжила належних заходів для пом'якшення кризи з незаконним обігом наркотиків за допомогою спільних правоохоронних дій, і що криза… не зменшилася".

Трамп наголосив, що криза з фентанілом ставить під загрозу "національну безпеку, зовнішню політику та економіку Сполучених Штатів".

У зв’язку з цим в указ про мита на товари з Китаю вносяться зміни: слова "10 відсотків" замінюють на "20 відсотків".

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Що передувало: На початку лютого Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю.

Тарифи, зокрема, передбачали 10% на імпорт із Китаю, що стало доповненням до вже чинних мит у розмірі до 25%.