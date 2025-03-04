ISW: Росія нарощує кількість і ефективність дронів та ракет для прориву української ППО
Фахівці Інституту вивчення війни, проаналізувавши зібрані дані, вказують на те, що російська армія збільшує кількість і нарощує ефективність дронів та ракет, щоб подавити українську протиповітряну оборону.
Джерело: ISW
Дослівно зі звіту: "Російські війська продовжують удосконалювати свої ударні комплекси та використовувати більшу кількість безпілотників "Шахед" та приманки, намагаючись прорвати українську систему протиповітряної оборони".
Деталі: Заступник начальника Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що російські сили запускають ракети з кількох різних напрямків, а також від 150 до 200 безпілотників під час однієї нічної серії ударів.
Скібіцький зазначив, що раніше російські сили запускали ракети з одного напрямку і використовували в середньому від 20 до 30 безпілотників під час однієї нічної серії ударів.
Генерал-майор повідомив, що російські війська почергово запускають ракети і безпілотники для того, щоб перевантажити українські системи протиповітряної оборони.
Скібіцький додав, що російські сили починають запускати безпілотники ввечері, так що безпілотники досягають України близько 23:00, і що удари тривають до ранку.
Дослівно: "За повідомленнями ISW, російські війська почали запускати від 80 до 100 (або більше) безпілотників "Шахед" і дронів-приманок у рамках великих ударних пакетів у жовтні та листопаді 2024 року, а в лютому 2025 року – від 100 до 200 (або більше) безпілотників "Шахед" і дронів-приманок.
Швидше за все, російські війська використовують велику кількість безпілотників "Шахед" і дронів-приманок для того, щоб виявити і подавити українську протиповітряну оборону і мобільні вогневі групи".
Деталі: Експерти зазначають, що збільшення кількості безпілотників у нічних російських атаках вказує на те, що Росія, швидше за все, наразі не стикається з внутрішніми обмеженнями у виробництві безпілотників "Шахед" або "приманок", а також з обмеженнями в іранських комплектуючих для виробництва "Шахедів".
Проте, додають в огляді, залишається незрозумілим, чи зможе Росія виробити або отримати достатню кількість компонентів, щоб уникнути обмежень у виробництві безпілотників у довгостроковій перспективі.
Також, згідно з проаналізованими ISW даними, російське виробництво ракет суттєво не збільшилося, але російські війська, схоже, надають пріоритет виробництву варіантів ракет і безпілотників, які є більш ефективними проти української протиповітряної оборони.
Скібіцький заявив, що Росія незначно збільшила виробництво ракет у 1,2-1,5 рази протягом 2024 року і "перерозподіляє" свої виробничі потужності.
Дослівно: "ISW раніше оцінював, що Росія, ймовірно, має намір і надалі нарощувати виробництво і використання безпілотників "Шахед" та інших варіантів після підписання російсько-іранського Договору про всеосяжне стратегічне партнерство в січні 2025 року".
Ключові висновки ISW за 3 березня:
- За даними української військової розвідки, в Україні та Курській області діють близько 620 000 російських солдатів, що приблизно на 40 000 більше, ніж наприкінці 2024 року.
- За повідомленнями, російська влада перевищила свої квоти на призов у 2024 році та січні 2025 року, ймовірно, частково через збільшення фінансових стимулів для новобранців та зусилля з вербування у в'язницях, які є нежиттєздатними в середньо- та довгостроковій перспективі.
- Російські війська продовжують вдосконалювати свої ударні комплекси і використовувати більшу кількість безпілотників "Шахед" і дронів-приманок, намагаючись прорвати українську систему протиповітряної оборони.
- За повідомленнями, виробництво російських ракет не зазнало значного збільшення, але російські війська, схоже, надають пріоритет виробництву варіантів ракет і безпілотників, які є більш ефективними проти української протиповітряної оборони.
- Українські війська просунулися під Покровськом, а російські війська – під Великою Новосілкою та в Курській області.
- Кремль продовжує просувати свою ветеранську програму "Час героїв" як частину зусиль з мілітаризації російської влади і суспільства.