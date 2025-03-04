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Шмигаль впевнений, що підтримка від США буде продовжуватись: доповів ситуацію станом на 3 березня

Валентина Романенко, Ірина БалачукВівторок, 4 березня 2025, 13:07
Шмигаль впевнений, що підтримка від США буде продовжуватись: доповів ситуацію станом на 3 березня
Шмигаль. фото - "Урядовий портал"

Прем’єр Денис Шмигаль зауважив, що Україна дякує США за дуже вагому військову підтримку, яка врятувала десятки тисяч життів та допомогла країні вистояти проти російського агресора. Така підтримка наразі триває і в Києві сподіваються на її продовження і в майбутньому, заявив він.

Джерело: Шмигаль на брифінгу в Києві 4 березня, цитує "Інтерфакс-Україна", "Українська правда"

Пряма мова: "За інформацією від міністра оборони, допомога від США триває і вся та допомога, яка була розписана пакетами за минулої адміністрації президента США, вона надходила Україні і станом на вчорашній вечір у мене не має інформації про те, що щось було зупинено, всі пакети йшли і станом на вчора. Станом на ранок я ще не узгоджував з міністром оборони, чи були якісь зміни. Якщо би були, я впевнений, він би повідомив, я би про це знав, і вас би проінформував".

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Деталі: За словами Шмигаля, стосовно дискусій про можливість припинення військової підтримки США, Україна " абсолютно спокійно всіма наявними і доступними дипломатичними каналами буде продовжувати спокійну роботу" з США, з Конгресом та Адміністрацією президента Дональда Трампа для того, щоб Україна і США продовжили боротьбу за справедливий, тривалий, стабільний мир в Україні.

Пряма мова: "Сьогодні Україна абсолютно твердо налаштована продовжити співпрацю з Сполученими Штатами Америки і впевнений, що підтримка від Сполучених Штатів, як від світового лідера, одного з найбільших наших партнерів, який нас підтримував протягом трьох років, буде продовжуватись".

Що передувало: Іноземні ЗМІ раніше у вівторок повідомили, що Трамп наказав призупинити поставки всієї військової допомоги Україні. За словами високопосадовця з Міністерства оборони, США припинять всю поточну військову допомогу Україні, доки Трамп не вирішить, що лідери країни продемонструють сумлінну прихильність до миру, вказало агентство Bloomberg.

СШАдопомога УкраїніШмигаль
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