Шмигаль впевнений, що підтримка від США буде продовжуватись: доповів ситуацію станом на 3 березня

Прем’єр Денис Шмигаль зауважив, що Україна дякує США за дуже вагому військову підтримку, яка врятувала десятки тисяч життів та допомогла країні вистояти проти російського агресора. Така підтримка наразі триває і в Києві сподіваються на її продовження і в майбутньому, заявив він.

Джерело: Шмигаль на брифінгу в Києві 4 березня, цитує "Інтерфакс-Україна", "Українська правда"

Пряма мова: "За інформацією від міністра оборони, допомога від США триває і вся та допомога, яка була розписана пакетами за минулої адміністрації президента США, вона надходила Україні і станом на вчорашній вечір у мене не має інформації про те, що щось було зупинено, всі пакети йшли і станом на вчора. Станом на ранок я ще не узгоджував з міністром оборони, чи були якісь зміни. Якщо би були, я впевнений, він би повідомив, я би про це знав, і вас би проінформував".

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Деталі: За словами Шмигаля, стосовно дискусій про можливість припинення військової підтримки США, Україна " абсолютно спокійно всіма наявними і доступними дипломатичними каналами буде продовжувати спокійну роботу" з США, з Конгресом та Адміністрацією президента Дональда Трампа для того, щоб Україна і США продовжили боротьбу за справедливий, тривалий, стабільний мир в Україні.



Пряма мова: "Сьогодні Україна абсолютно твердо налаштована продовжити співпрацю з Сполученими Штатами Америки і впевнений, що підтримка від Сполучених Штатів, як від світового лідера, одного з найбільших наших партнерів, який нас підтримував протягом трьох років, буде продовжуватись".



Що передувало: Іноземні ЗМІ раніше у вівторок повідомили, що Трамп наказав призупинити поставки всієї військової допомоги Україні. За словами високопосадовця з Міністерства оборони, США припинять всю поточну військову допомогу Україні, доки Трамп не вирішить, що лідери країни продемонструють сумлінну прихильність до миру, вказало агентство Bloomberg.