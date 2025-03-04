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СNN: Сполучені Штати продовжують ділитися розвідданими з Україною

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоВівторок, 4 березня 2025, 16:07
СNN: Сполучені Штати продовжують ділитися розвідданими з Україною
ілюстративне фото Getty Images

Телеканал CNN стверджує, що Сполучені Штати продовжують надавати Україні розвіддані після рішення президента Дональда Трампа зупинити військову допомогу Києву.

ДжерелоCNN із посиланням на поінформоване джерело, "Європейська правда"

Деталі: "Станом на ранок вівторка Сполучені Штати продовжують ділитися розвідувальною інформацією з Україною, повідомило CNN джерело, знайоме з ситуацією", – йдеться у повідомленні.

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Про це стало відомо після того, як Трамп наказав призупинити поставки американської військової допомоги Києву після його гарячої суперечки в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що інформація з кордону і хабу американської допомоги в Ясьонці підтверджує повідомлення про призупинення допомоги США для України.

Поміж тим, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 4 березня представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України, який дозволить мобілізувати 800 млрд євро на оборонні витрати.

СШАдопомога Українірозвідкавійна
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