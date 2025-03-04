Трамп представить у Конгресі "мирний план" для України – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп виступить на спільному засіданні Конгресу, виголосить промову на тему "Оновлення американської мрії", в якій окреслить свої плани для нації та подальші дії у зовнішній політиці.

Джерело: Fox News

Деталі: Щодо зовнішньої політики, очікується, що президент окреслить свої плани "щодо відновлення миру в усьому світі". Представник Білого дому повідомив Fox News Digital, що Трамп викладе свої плани щодо припинення війни в Україні.

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Він також зосередиться на роботі своєї адміністрації, спрямованій на звільнення всіх заручників з Гази.

Виступ планується у вівторок увечері о 21 годині за місцевим часом (4 година ранку середи за київським) у Капітолії.

Представники Демократичної партії США розглядають варіанти перешкоджання виступу президента Дональда Трампа в Конгресі.

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Що передувало: У дописі в своїй соцмережі Truth Social від 3 березня Трамп заявив, що його промова "буде великою".

Трамп також розпорядився призупинити усю військову допомогу Україні, доки не побачить, що Київ "демонструє добру волю до миру".