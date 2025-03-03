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Трамп заявив, що не віддав "жодної української землі" Росії

Станіслав ПогоріловПонеділок, 3 березня 2025, 15:03
Трамп заявив, що не віддав жодної української землі Росії
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що є єдиним президентом Сполучених Штатів, який не віддав "жодної української землі путінській Росії" та закликав пам’ятати про це під час критики зі сторони демократів.

Джерело: Трамп у соцмережі Truth Social, телеканал Fox 5 New York

Пряма мова Трампа: "Єдиний президент, який не віддав жодної української землі путінській Росії - це президент Дональд Трамп".

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Деталі: Президент США пообіцяв розказати "все як є" найближчої ночі. "Завтрашня ніч буде великою. Я розкажу все як є!", - написав Трамп.

Анонсовано, що у вівторок вночі Трамп має виступити на спільному засіданні Конгресу США.

 

Передісторія:

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