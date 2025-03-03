Трамп заявив, що не віддав "жодної української землі" Росії
Понеділок, 3 березня 2025, 15:03
Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що є єдиним президентом Сполучених Штатів, який не віддав "жодної української землі путінській Росії" та закликав пам’ятати про це під час критики зі сторони демократів.
Джерело: Трамп у соцмережі Truth Social, телеканал Fox 5 New York
Пряма мова Трампа: "Єдиний президент, який не віддав жодної української землі путінській Росії - це президент Дональд Трамп".
Реклама:
Деталі: Президент США пообіцяв розказати "все як є" найближчої ночі. "Завтрашня ніч буде великою. Я розкажу все як є!", - написав Трамп.
Анонсовано, що у вівторок вночі Трамп має виступити на спільному засіданні Конгресу США.
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- 28 лютого президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп, а також віцепрезидент США Джей Ді Венс посперечалися в Білому домі при телекамерах і на підвищених тонах щодо війни в Україні.
- Перед цим Трамп також сказав на зустрічі з президентом Зеленським заявив, що він виступає і за Україну, і за Росію.
- Трамп після суперечки Зеленським у Білому домі заявив, що той "зневажив" Штати і "не готовий до миру".
- Після цього Зеленський достроково залишив Білий дім.