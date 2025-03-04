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Зеленський запропонував перші етапи перемир'я. Росія має зробити те саме

Валентина РоманенкоВівторок, 4 березня 2025, 17:46
Зеленський запропонував перші етапи перемир'я. Росія має зробити те саме
Зеленський. фото з Facebook глави держави

Президент Володимир Зеленський каже, що першими етапами наближення надійного миру в Україні можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі та на морі, за умови, якщо Росія зробить те ж саме.

Джерело: глава держави в соцмережі Х (Twitter)

Пряма мова: "Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури – і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду".

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Що передувало: Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Британії Кір Стармер запропонували встановити перемир'я в Україні строком на один місяць: "у повітрі, на морі і в енергетиці".

ЗеленськийвійнаРосія
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