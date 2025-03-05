Російські війська завдали масованого удару по Одещині: загинув чоловік

Увечері 4 березня російська армія завдала удару по критичній інфраструктурі Одеси: частина міста залишилась без світла води та тепла, у передмісті Одеси загинув чоловік.

Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов, керівник Одеської ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "Ворог знову завдав удару по критичній інфраструктурі. Частина Одеси знову залишились без світла, води та тепла.

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Працюють всі відповідні служби".

Доповнено: Голова ОВА згодом уточнив, що уламки збитих ворожих дронів пошкодили приватні будинки в передмісті Одеси. Є займання. Пожежі ліквідовують підрозділи ДСНС.

Також, під час повітряної тривоги, Росія атакувала Білгород-Дністровський район балістикою. Ракета влучила у порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована. Ніхто не постраждав.

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Оновлено: Після опівночі 5 березня Кіпер повідомив про загиблого у передмісті Одеси внаслідок російської дронової атаки.

Пряма мова Кіпера: "77-річний житель села Лиманка помер внаслідок осколкових поранень".

Що передувало:

Увечері 3 березня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками, у результаті цього не працювали котельні, було пошкоджено приватні будинки та бізнес-центр, є потерпілі.