Пілоти F-16 подякували американському народу за підтримку України

Українські пілоти винищувачів F-16 подякували американському народу за можливість ефективно захищати українські міста від російського повітряного терору

Джерело: відео, яке поширив льотчик Вадим Ворошилов на позивний Karaya та начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат

Пряма мова Ворошилова: "Дорогий американський народе, мої бойові побратими, які захищають Україну на літаках F-16, передають слова вдячності за можливість ефективно захищати українські міста від російського терору, захищати народ України. Ваша допомога - це можливість для нас боротися за нашу демократію. Щиро дякуємо за вашу підтримку. Разом до перемоги!".

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Що передувало: Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що президент США Дональд Трамп відчував мало поваги від президента України Володимира Зеленського.

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Журналісти CNN зібрали 33 приклади, коли Зеленський дякував США, американським чиновникам чи народу за підтримку після повномасштабного вторгнення РФ (і то лише приблизна цифра, тому що до уваги не бралися багато внутрішніх висловлювань Зеленського українською мовою).