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Суперечка у Білому домі: Венс каже, що Трамп хотів саме публічної розмови з Зеленським  

Ірина БалачукВівторок, 4 березня 2025, 08:49
Суперечка у Білому домі: Венс каже, що Трамп хотів саме публічної розмови з Зеленським  
Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото Getty Images

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що президент США Дональд Трамп відчував мало поваги від президента України Володимира Зеленського, саме тому він наполіг на тому, щоб їхня розмова 28 лютого відбулася не віч-на-віч, а перед камерами.

Джерело: The Hill, інтерв'ю Венса Fox News

Пряма мова віцепрезидента: "Що я помітив за перші 25-30 хв, що навіть коли Зеленський під’юджував його, навіть коли Зеленський говорив речі, які, на мою думку, були неправдою, президент просто намагався бути дипломатичним".

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Деталі: Він додав, що зустріч "дійсно зійшла з рейок" під час однієї з його власних відповідей, яка, за його словами, "дійсно вивела Зеленського з себе".

"І що я буквально намагався зробити, то це трошки розрядити цю ситуацію. Типу ми маємо цю зустріч, тут сотня телекамер, давайте спробуємо поговорити приватно, і тоді президент – поки ми продовжували ходити туди-сюди, і поки я спробував знову сказати: "Може, давайте поговоримо наодинці", – президент відповів: "Ні, насправді, я більше не хочу розмовляти наодинці. Я хочу провести цю розмову публічно, щоб американський народ побачив". І я думаю, що було певне відчуття – бракувало поваги", – сказав Венс.  

У цитаті Венс не уточнив, про кого саме з двох президентів він говорив, що може допустити деякі різночитання. Водночас протягом цього інтерв’ю він декілька разів вживав "президент" саме на позначення Дональда Трампа, тоді як  Володимира Зеленського називав "Зеленський".

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Деталі: The Hill зазначає, що це інтерв'ю, записане раніше в понеділок, вийшло в ефір невдовзі після того, як з'явилася новина про те, що Трамп наказав призупинити американську допомогу Україні в її війні проти Росії.

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Передісторія:

ТрампЗеленськийСША
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