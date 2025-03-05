Оборонці відкинули ворога біля двох населених пунктів на Харківщині і Донеччині – DeepState
Середа, 5 березня 2025, 01:44
За даними аналітиків проєкту DeepState, українські оборонці відкинули ворога біля Западного на Куп’янському напрямку на Харківщині та Успенівки на Покровському напрямку на Донеччині.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Сили Оборони відкинули ворога біля Западного та Успенівки".
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Що передувало: Генштаб ЗСУ у вівторок ввечері повідомляв, що на Куп’янському напрямку противник проводив три штурми позицій українських оборонців у районах Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.
Також за минулу добу на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 17 разів намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Промінь, Лисівка, Сергіївка, Улакли, Андріївка, Олексіївка.