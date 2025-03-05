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Лукашенко запросив Зеленського, Трампа і Путіна на переговори в Мінськ

Ольга Глущенко Середа, 5 березня 2025, 03:46
Лукашенко запросив Зеленського, Трампа і Путіна на переговори в Мінськ
Олександр Лукашенко, фото: AFP via Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ готовий організувати переговори президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського і правителя Росії Володимира Путіна.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю американському блогеру Маріо Науфалу, цитує білоруське держагентство "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Не треба Зеленського зараз нагинати, хоч би яким він був. Треба переконати, домовитися і з Зеленським, бо за Зеленським стоїть більша частина українського суспільства.

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Тож треба домовлятися.

Хочете – приїжджайте. Ось поряд – 200 кілометрів від білоруського кордону до Києва. Пів години літаком. Приїжджайте. Ось тут сядемо. Спокійно, без галасу, без криків домовимось.

Тому передайте Трампу: я на нього чекаю тут разом із Путіним та Зеленським. Сядемо і спокійно домовимось. Якщо ви хочете домовитись".

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Деталі: Разом з тим Лукашенко заявив, що не хотів би виконувати роль посередника в "українському питанні".

Пряма мова Лукашенка: "Хочу, щоб ви розуміли мою позицію. Найбільше я ненавиджу посередництво. Це означає бути між кимось і вдавати, що ти щось там можеш.

Особливо бути посередником між США та Росією чи США, Китаєм тощо.

У нас із Росією, з Китаєм блискучі відносини. Проте боронь боже бути між цими гігантами якимось посередником.

Для того, щоб бути посередником, як сьогодні показує ситуація, треба мати потужний ресурс або ще щось".

Що передувало: Раніше Лукашенко заявив, що питання щодо закінчення війни в Україні без неї ніхто вирішувати не буде.

Лукашенкопереговориросійсько-українська війна
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