Лукашенко каже, що питання України без України вирішувати не будуть
Четвер, 27 лютого 2025, 14:43
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що питання щодо закінчення війни в Україні без неї ніхто вирішувати не буде.
Джерело: інтерв’ю Лукашенка, яке цитує держагентство "Белта"
Деталі: Лукашенка запитали, що йому розповідав Путін щодо перемовин із США.
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Пряма мова Лукашенка: "…Потім він продовжив говорити, що українці й Зеленський ображаються, що їх не покликали в Саудівську Аравію. Каже: "Навіщо кликати, якщо там питання були Росії і США. Там тільки побіжно торкнулися на цих переговорах питання України. Тому навіщо було кликати Україну". Але про це вже і Трамп сказав, у цьому ключі.
Коли будуть вирішуватися питання України, я думаю, без України ці питання ніхто вирішувати не буде".
Що цьому передувало:
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- 14 лютого спеціальний представник президента США Кіт Келлог наголошував на необхідності прямих переговорів між лідерами Росії та України.
- 18 лютого прессекретар правителя Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що лідер РФ готовий до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, однак "фіксація домовленостей має обговорюватися з урахуванням існуючої можливості оскарження легітимності Зеленського".
- 19 лютого Путін заявив, що йому доповіли про підсумки російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді, та висловив готовність зустрітись з президентом США Дональдом Трампом.