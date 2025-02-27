Лукашенко каже, що питання України без України вирішувати не будуть

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що питання щодо закінчення війни в Україні без неї ніхто вирішувати не буде.

Джерело: інтерв’ю Лукашенка, яке цитує держагентство "Белта"

Деталі: Лукашенка запитали, що йому розповідав Путін щодо перемовин із США.

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Пряма мова Лукашенка: "…Потім він продовжив говорити, що українці й Зеленський ображаються, що їх не покликали в Саудівську Аравію. Каже: "Навіщо кликати, якщо там питання були Росії і США. Там тільки побіжно торкнулися на цих переговорах питання України. Тому навіщо було кликати Україну". Але про це вже і Трамп сказав, у цьому ключі.

Коли будуть вирішуватися питання України, я думаю, без України ці питання ніхто вирішувати не буде".

Що цьому передувало:

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