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Лукашенко каже, що питання України без України вирішувати не будуть

Олександр ШумілінЧетвер, 27 лютого 2025, 14:43
Лукашенко каже, що питання України без України вирішувати не будуть
Фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що питання щодо закінчення війни в Україні без неї ніхто вирішувати не буде.

Джерело: інтерв’ю Лукашенка, яке цитує держагентство "Белта"

Деталі: Лукашенка запитали, що йому розповідав Путін щодо перемовин із США.

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Пряма мова Лукашенка: "…Потім він продовжив говорити, що українці й Зеленський ображаються, що їх не покликали в Саудівську Аравію. Каже: "Навіщо кликати, якщо там питання були Росії і США. Там тільки побіжно торкнулися на цих переговорах питання України. Тому навіщо було кликати Україну". Але про це вже і Трамп сказав, у цьому ключі.

Коли будуть вирішуватися питання України, я думаю, без України ці питання ніхто вирішувати не буде".

Що цьому передувало:

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  • 14 лютого спеціальний представник президента США Кіт Келлог наголошував на необхідності прямих переговорів між лідерами Росії та України.
  • 18 лютого прессекретар правителя Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що лідер РФ готовий до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, однак "фіксація домовленостей має обговорюватися з урахуванням існуючої можливості оскарження легітимності Зеленського".
  • 19 лютого Путін заявив, що йому доповіли про підсумки російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді, та висловив готовність зустрітись з президентом США Дональдом Трампом.

Лукашенко
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