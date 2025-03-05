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Трамп: Я отримав листа від Зеленського про готовність України до переговорів

Ольга Глущенко Середа, 5 березня 2025, 06:22
Трамп: Я отримав листа від Зеленського про готовність України до переговорів
Дональд Трамп під час виступу в Конгресі, скриншот

Під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського, в якому йдеться, що Україна готова "сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир", а також підписати угоду про копалини.

Джерело: трансляція промови Трампа, CNN

Деталі: Трамп, згадуючи про війну в Україні, сказав, що 2 тисячі людей вбивають щотижня – "росіян і українців", і що він хоче "щоб це припинилося".

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"Ви хочете, щоб це тривало ще 5 років?" – запитав Трамп.

Також він зазначив, що отримав "важливого листа" від Зеленського.

За словами Трампа, в листі, зокрема, йшлося: "Моя команда і я готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти тривалого миру".

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Також, за словами Трампа, у ньому зазначається: "Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти свій суверенітет і незалежність. Що стосується угоди про корисні копалини та безпеку, Україна готова підписати її в будь-який зручний для вас час".

Трамп сказав, що він вдячний за лист, додавши, що "одночасно ми провели серйозні дискусії з Росією і отримали сильні сигнали про те, що вони готові до миру".

Що передувало: Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа і Україна можуть підписати угоду про видобуток корисних копалин у вівторок. 

У вівторок Зеленський написав у Х (Twitter), що Україна готова підписати угоду, та зазначив, що йому "прикро" через зустріч в Овальному кабінеті.

Як відзначає агентство Reuters, незрозуміло, чи змінилася угода у порівнянні з тією версією, яку мали підписати у п’ятницю. 

У понеділок Трамп дав зрозуміти, що його адміністрація залишається відкритою для підписання угоди.

Трамппереговориросійсько-українська війнаЗеленський
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