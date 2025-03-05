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У Києві попрощалися з Василем Ратушним, який загинув на фронті

Валентина РоманенкоСереда, 5 березня 2025, 16:03
У Києві попрощалися з Василем Ратушним, який загинув на фронті
фото "Укрінформу"

У Києві на Майдані Незалежності пройшла церемонія прощання з військовослужбовцем Василем Ратушним.

Джерело: кореспондент "Укрінформу"

Деталі: Участь у церемонії взяло майже 500 людей.

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батько полеглого воїна Траса Ратушний
фото укрінформу

На прощання із Ратушним прийшли і його рідні та близькі. Серед присутніх було багато осіб у військовій формі, зазначає журналіст.

Люди тримали у руках жовто-сині і червоно-чорні прапори. Деякі військові мали прапори 414-ї окремої бригади безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра", у якій служив Василь Ратушний.

 
фото укрінформу

Відспівування відбулося в Михайлівському соборі.

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фото укрінформу

Після цього жалобна процесія вирушила на Байкове кладовище.

 

Що передувало: 27 лютого письменниця Світлана Поваляєва повідомила, що на фронті загинув її старший син Василь. Молодший син Світлани, відомий активіст Роман Ратушний, загинув 9 червня 2022 року у бою під Ізюмом Харківської області. Обидва брати були учасниками Революції Гідності.

війнажертвивтрати у війні
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