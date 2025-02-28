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На фронті загинув Василь Ратушний  

Ірина БалачукП'ятниця, 28 лютого 2025, 07:17
На фронті загинув Василь Ратушний  
Роман та Василь Ратушні з мамою і вітчимом Владиславом Хмарським. Фото з Facebook Світлани Поваляєвої

27 лютого на фронті загинув Василь Ратушний – син письменниці Світлани Поваляєвої та брат загиблого у 2022 році відомого активіста Романа Ратушного.

Джерело: мати загиблого воїна у Facebook

Пряма мова Поваляєвої: "27.02.2025 вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту ФПВ загинув пілот БПЛА Птахів Мадяра Василь Ратушний. Мій старший син, моє життя". 

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Василь Ратушний був пілотом БПЛА
ФОТО З FACEBOOK Тараса Ратушного

Василь Ратушний був учасником Революції Гідності. 

Передісторія:

війнажертви
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