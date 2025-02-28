На фронті загинув Василь Ратушний
П'ятниця, 28 лютого 2025, 07:17
27 лютого на фронті загинув Василь Ратушний – син письменниці Світлани Поваляєвої та брат загиблого у 2022 році відомого активіста Романа Ратушного.
Джерело: мати загиблого воїна у Facebook
Пряма мова Поваляєвої: "27.02.2025 вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту ФПВ загинув пілот БПЛА Птахів Мадяра Василь Ратушний. Мій старший син, моє життя".
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Василь Ратушний був учасником Революції Гідності.
Передісторія:
- 9 червня 2022 року у бою під Ізюмом Харківської області загинув відомий столичний активіст і розвідник 93 ОМБр "Холодний яр" Роман Ратушний.