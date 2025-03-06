Кількість жертв у Кривому Розі зросла до 4

4 людей загинули та ще 31 дістала поранення внаслідок російського ракетного удару по готелю у Кривому Розі увечері 5 березня.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова очільника області: "Троє людей загинули у Кривому Розі через нічну ракетну атаку – чоловіки та жінка. Постраждалих – 31. З них одна дитина".

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Оновлено: Згодом Лисак повідомив, що у лікарні помер 43-річний чоловік, таким чином кількість жертв російської атаки зросла до 4.

Фото з Telegram Сергія лисака

Деталі: За словами голови ОВА, більшість поранених госпіталізовані. 14 з них – у важкому стані.

Фото з Telegram Сергія лисака

Окрім готелю, понівечені 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже 2 десятки авто, заклад культури, 12 магазинів.

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Фото з Telegram Сергія лисака

Рятувальники продовжують розбирати завали.

Передісторія: