У готель, по якому вдарили росіяни, незадовго до атаки заселились іноземні волонтери – Зеленський
У криворізький готель, по якому завдали ракетного удару росіяни, незадовго до атаки заселилась група іноземних волонтерів з низки країн, повідомив президент Володимир Зеленський.
Джерело: президент в Telegram
Пряма мова Зеленського: "Буквально перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, Сполучених Штатів, Британії".
Деталі: За словами президента, ці люди вижили, бо встигли спуститись із номерів.
"Але, на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом. Загалом більш ніж 30 людей були поранені", – нагадав Зеленський.
Він додав, що усі відповідні служби продовжують роботу на місці удару.
"Не можна робити жодної паузи в тиску на Росію для того, щоб зупинити цю війну й терор проти життя", – підсумував президент.
Передісторія:
- 4 людей загинули та ще 31 дістала поранення внаслідок російського ракетного удару по готелю у Кривому Розі увечері 5 березня.