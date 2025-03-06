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У готель, по якому вдарили росіяни, незадовго до атаки заселились іноземні волонтери – Зеленський

Ірина БалачукЧетвер, 6 березня 2025, 09:48
У готель, по якому вдарили росіяни, незадовго до атаки заселились іноземні волонтери – Зеленський
Фото ДСНС

У криворізький готель, по якому завдали ракетного удару росіяни, незадовго до атаки заселилась група іноземних волонтерів з низки країн, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: президент в Telegram

Пряма мова Зеленського: "Буквально перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, Сполучених Штатів, Британії".

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Деталі: За словами президента, ці люди вижили, бо встигли спуститись із номерів.

"Але, на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом. Загалом більш ніж 30 людей були поранені", – нагадав Зеленський. 

 
Фото ДСНС

Він додав, що усі відповідні служби продовжують роботу на місці удару.

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"Не можна робити жодної паузи в тиску на Росію для того, щоб зупинити цю війну й терор проти життя", – підсумував президент.

Передісторія:

Кривий Рігракетний ударЗеленський
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