У готель, по якому вдарили росіяни, незадовго до атаки заселились іноземні волонтери – Зеленський

У криворізький готель, по якому завдали ракетного удару росіяни, незадовго до атаки заселилась група іноземних волонтерів з низки країн, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: президент в Telegram

Пряма мова Зеленського: "Буквально перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, Сполучених Штатів, Британії".

Реклама:

Деталі: За словами президента, ці люди вижили, бо встигли спуститись із номерів.

"Але, на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом. Загалом більш ніж 30 людей були поранені", – нагадав Зеленський.

Фото ДСНС

Він додав, що усі відповідні служби продовжують роботу на місці удару.

РЕКЛАМА:

"Не можна робити жодної паузи в тиску на Росію для того, щоб зупинити цю війну й терор проти життя", – підсумував президент.

Передісторія: