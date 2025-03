Тимошенко і Порошенко відреагували на повідомлення про таємні переговори з командою Трампа

Лідери політсил "Батьківшина" Юлія Тимошенко і "Європейської солідарності" Петро Порошенко прокоментували інформацію видання Politico про таємні переговори з представниками команди президента США Дональда Трампа, зазначивши, що вони проти виборів до настання миру.

Джерело: Тимошенко у Facebook, Порошенко у Facebook

Пряма мова Тимошенко: "Україна, і про це чітко сказав президент Зеленський, готова до переговорів щодо завершення війни під сильним лідерством президента Трампа.

Команда "Батьківщини" веде перемовини з усіма нашими союзниками, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру".

Деталі: За її словами, до цього моменту "про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути й мови".

Порошенко у своєму дописі зазначив, що його політична сила публічно і прозоро працює з американськими партнерами, маючи на меті збереження двопартійної підтримки України.

"Неодноразово пропонували скоординувати з владою ці зустрічі аж до запрошення на них посла. Ми так само неодноразово публічно говорили про відсутність комунікації у владної команди з американською адміністрацією, що створює ризик для держави", - зазначив політик.

За його словами, суть розмов з представниками американської сторони завжди зводилася до двох принципів — security first and peace through strength. А саме зброя, розвідка, санкції проти Росії, фінансова підтримка, democratic resilience (свобода і демократія), трансатлантична єдність.

Пряма мова Порошенка: "Наша команда завжди була і є категорично проти виборів під час війни. На відміну від влади, яка забираючи гроші від армії, намагається купувати голоси виборців, а також неконституційними і позасудовими санкціями усуває політичних опонентів, що є політично мотивованим переслідуванням і сценарієм підготовки до виборів.

Ми говорили і говоримо, що вибори можливі після припинення вогню і підписання мирної угоди з гарантіями безпеки для України. Після цього очевидно закінчиться воєнний стан. І не пізніше ніж через 180 днів в країні мають відбутися вільні, демократичні вибори, які забезпечать волевиявлення громадян і довіру вільного світу".

Що було раніше: Видання Politico написало, що четверо високопоставлених представників з оточення президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко та членами партії "Євросолідарність" Петра Порошенка саме тоді, коли Вашингтон об’єднався з Москвою у прагненні звільнити президента України Володимира Зеленського з посади.