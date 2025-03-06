Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

Тимошенко і Порошенко відреагували на повідомлення про таємні переговори з командою Трампа

Станіслав ПогоріловЧетвер, 6 березня 2025, 12:05
Тимошенко і Порошенко відреагували на повідомлення про таємні переговори з командою Трампа
Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, фото: колаж

Лідери політсил "Батьківшина" Юлія Тимошенко і "Європейської солідарності" Петро Порошенко  прокоментували інформацію видання Politico про таємні переговори з представниками команди президента США Дональда Трампа, зазначивши, що вони проти виборів до настання миру.  

Джерело: Тимошенко у Facebook, Порошенко у Facebook

Пряма мова Тимошенко: "Україна, і про це чітко сказав президент Зеленський, готова до переговорів щодо завершення війни під сильним лідерством президента Трампа.

Реклама:

Команда "Батьківщини" веде перемовини з усіма нашими союзниками, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру".

Деталі: За її словами, до цього моменту "про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути й мови".

Порошенко у своєму дописі зазначив, що його політична сила публічно і прозоро працює з американськими партнерами, маючи на меті збереження двопартійної підтримки України.

РЕКЛАМА:

"Неодноразово пропонували скоординувати з владою ці зустрічі аж до запрошення на них посла. Ми так само неодноразово публічно говорили про відсутність комунікації у владної команди з американською адміністрацією, що створює ризик для держави", - зазначив політик.

За його словами, суть розмов з представниками американської сторони завжди зводилася до двох принципів — security first and peace through strength. А саме зброя, розвідка, санкції проти Росії, фінансова підтримка, democratic resilience (свобода і демократія), трансатлантична єдність.

Пряма мова Порошенка: "Наша команда завжди була і є категорично проти виборів під час війни. На відміну від влади, яка забираючи гроші від армії, намагається купувати голоси виборців, а також неконституційними і позасудовими санкціями усуває політичних опонентів, що є політично мотивованим переслідуванням і сценарієм підготовки до виборів.

Ми говорили і говоримо, що вибори можливі після припинення вогню і підписання мирної угоди з гарантіями безпеки для України. Після цього очевидно закінчиться воєнний стан. І не пізніше ніж через 180 днів в країні мають відбутися вільні, демократичні вибори, які забезпечать волевиявлення громадян і довіру вільного світу".

Що було раніше: Видання Politico написало, що четверо високопоставлених представників з оточення президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко та членами партії "Євросолідарність" Петра Порошенка саме тоді, коли Вашингтон об’єднався з Москвою у прагненні звільнити президента України Володимира Зеленського з посади.

ПорошенкоТимошенковибориТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росія запустила крилаті ракети з Чорного моря – ПС
У Росії злетіла група бомбардувальників Ту-95 – ПС
Трамп заявив, що в останні дні вдалось досягнути "значного прогресу з Україною і Росією"
Лідери ЄС підтримали новий оборонний план щодо масштабних оборонних інвестицій
Суд дозволив вийти під заставу одіозному соратнику Сальдо, звинувачуваному у співпраці з росіянами – ЗМІ
Норвегія вирішила збільшити допомогу Україні цього року майже до $8 млрд
Усі новини...
Порошенко
Команда Трампа провела таємні переговори з Тимошенко та оточенням Порошенка – Politico
Порошенко прокоментував події у США: Сподіваємося, у Зеленського є "План Б"
Порошенко: "ЄС" не ставить під сумнів легітимність Зеленського і призупиняє блокування Ради
Останні новини
03:06
Росія запустила крилаті ракети з Чорного моря – ПС
02:38
ЄС виділить додаткові 15 млрд євро на допомогу Україні – президент Євроради
02:19
Трамп заявив, що відвідає Саудівську Аравію в обмін на $1 трлн інвестицій
01:50
Президент Євроради: Найкращою гарантією безпеки для України є самі українці
01:36
У документі Євроради щодо України є згадка про транзит газу у Словаччину
01:20
Ворог просунувся на Харківщині та в Курській області РФ – DeepState
00:56
спортФормула-1: календар сезону 2025 року
00:56
У Росії злетіла група бомбардувальників Ту-95 – ПС
00:41
Зеленський обговорив з генсеком НАТО план гарантій безпеки для України
00:14
ЄС: Мир для України має базуватися на повазі до її територіальної цілісності
Усі новини...
Реклама:
Реклама: