Команда Трампа провела таємні переговори з Тимошенко та оточенням Порошенка – Politico
Видання Politico написало, що четверо високопоставлених представників з оточення президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко та членами партії "Євросолідарність" Петра Порошенка.
Джерело: Politico з посиланням на трьох українських парламентаріїв і експерта з зовнішньої політики США від Республіканської партії
Дослівно: "Четверо високопоставлених членів оточення Дональда Трампа провели таємні переговори з деякими з провідних політичних опонентів Володимира Зеленського в Києві, саме тоді, коли Вашингтон об’єднався з Москвою у прагненні усунути президента України з посади".
Деталі: Повідомляється, що старші соратники Трампа провели переговори з лідером "Батьківщини" Юлією Тимошенко і високопоставленими членами партії Петра Порошенка.
За даними видання, дискусія була зосереджена на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори. "Помічники Трампа впевнені, що Зеленський програє будь-які вибори через втому від війни та суспільне розчарування через розгул корупції", - пише Politico.
Видання зазначає, що незважаючи на те, що рейтинг Зеленського знижувався роками, він зріс після суперечки в Овальному кабінет. Також, відповідно до останнього опитування, Зеленський все ще впевнено лідирує в президентських перегонах.
"Офіційна позиція адміністрації США полягає в тому, що Трамп не втручається у внутрішню політику України. Цього тижня міністр торгівлі Говард Лутнік заперечив, що його бос "втручається в українську політику", додавши, що все, чого хоче Трамп - це (бути) партнером для миру. Але поведінка Трампа та його чиновників свідчить про зовсім протилежне. Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він "диктатор без виборів", а директор Національної розвідки США Тулсі Габбард безпідставно звинуватила Київ у скасуванні виборів", - говориться у статті.
Як пише Politico, але хоча в таборі Трампа можуть сподіватися, що вибори потоплять Зеленського, він все ще значно популярніший за Тимошенко і Порошенка.
Зокрема, в опитуванні, проведеному британською соціологічною компанією Survation цього тижня після суперечки в Білому домі, 44% з числа опитаних заявили, що підтримають Зеленського на президентських виборах.
Його найближчим суперником, який відстає від нього більш ніж на 20 відсоткових пунктів, є Валерій Залужний, колишній командувач ЗСУ та нинішній посол України у Великій Британії. І лише 10% підтримали Порошенка, Тимошенко отримала лише 5,7% підтримки.
"Ключовим моментом у всіх планах, які обговорюються кулуарно, є проведення президентських виборів після досягнення тимчасового припинення вогню, але до початку повномасштабних мирних переговорів. Ідею дострокових президентських виборів також проштовхує Кремль, який роками хотів позбутися Зеленського", - зазначає видання.
І Тимошенко, і Порошенко публічно виступали проти проведення виборів до завершення бойових дій, як і мер Києва Віталій Кличко.
Однак, як сказав провідний республіканський експерт з питань зовнішньої політики в інтерв'ю Politico, попросивши не називати його імені, щоб він міг висловитися вільно, "люди Порошенка і Юлії, вони всі розмовляють з оточенням Трампа, позиціонуючи себе як людей, з якими було б легше працювати. І людей, які погодяться на багато речей, на які не погоджується Зеленський".
Відповідаючи на запитання, чи вела Тимошенко переговори з представниками адміністрації США або оточенням Трампа про президентські вибори або мирні переговори, її прессекретарка Наталія Лисова подякувала Politico за інтерес. "Ми поки що не будемо це коментувати", - сказала вона.
Видання також зв'язалося з партією Порошенка "Європейська солідарність", щоб запитати про переговори з представниками Трампа щодо виборів. Пресслужба відповіла: "Наш наратив полягає не в тому, щоб наполягати на виборах, а в тому, щоб забезпечити вільні та чесні конкурентні післявоєнні вибори в нашій країні".
"Також логічно, що будь-які контакти включають представлення бачення президента Порошенка та "Європейської солідарності" щодо шляхів завершення війни справедливим, всеосяжним і довготривалим миром та меж можливих компромісів щодо пунктів переговорів", - додали у пресслужбі.
Politico також зв'язалося з чотирма членами оточення Трампа, про яких згадувалося, що вони брали участь в обговоренні, але не отримало негайної відповіді.
Передісторія:
- Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що Сполученим Штатам потрібен такий український лідер, який зможе взаємодіяти з ними, а також із росіянами для припинення війни.
- Спікер Палати представників Майк Джонсон також заявив, що президент України Володимир Зеленський "повинен прийти в себе і повернутися за стіл переговорів з вдячністю, або хтось інший повинен привести країну до цього".
- Трамп кілька разів назвав президента України диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.
- Втім, за день до візиту Зеленського у США Трамп заявив, що він "не може повірити", що міг називати його "диктатором".
- Кремлівський лідер Володимир Путін продовжує заявляти, що зміна української влади є передумовою для переговорів із Росією, вкотре спотворюючи українське законодавство та ставлячи під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського.
- 3 березня Зеленський заявив, що зміна глави держави буде складним процесом і наголосив, що вважає своєю місією завершення війни і членство України в НАТО. "А що стосується того, щоб піти з посади – міняти мене буде непросто. Тобто мало просто провести вибори, треба ще й не допустити мене. Це трохи складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною, а я сказав, що міняюся на НАТО. Значить, я виконав своє завдання. Якщо є НАТО і війна закінчилася, значить, я виконав свою місію", - зазначив він.