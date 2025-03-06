Команда Трампа провела таємні переговори з Тимошенко та оточенням Порошенка – Politico

Видання Politico написало, що четверо високопоставлених представників з оточення президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко та членами партії "Євросолідарність" Петра Порошенка.

Джерело: Politico з посиланням на трьох українських парламентаріїв і експерта з зовнішньої політики США від Республіканської партії

Дослівно: "Четверо високопоставлених членів оточення Дональда Трампа провели таємні переговори з деякими з провідних політичних опонентів Володимира Зеленського в Києві, саме тоді, коли Вашингтон об’єднався з Москвою у прагненні усунути президента України з посади".

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Деталі: Повідомляється, що старші соратники Трампа провели переговори з лідером "Батьківщини" Юлією Тимошенко і високопоставленими членами партії Петра Порошенка.

За даними видання, дискусія була зосереджена на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори. "Помічники Трампа впевнені, що Зеленський програє будь-які вибори через втому від війни та суспільне розчарування через розгул корупції", - пише Politico.

Видання зазначає, що незважаючи на те, що рейтинг Зеленського знижувався роками, він зріс після суперечки в Овальному кабінет. Також, відповідно до останнього опитування, Зеленський все ще впевнено лідирує в президентських перегонах.

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"Офіційна позиція адміністрації США полягає в тому, що Трамп не втручається у внутрішню політику України. Цього тижня міністр торгівлі Говард Лутнік заперечив, що його бос "втручається в українську політику", додавши, що все, чого хоче Трамп - це (бути) партнером для миру. Але поведінка Трампа та його чиновників свідчить про зовсім протилежне. Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він "диктатор без виборів", а директор Національної розвідки США Тулсі Габбард безпідставно звинуватила Київ у скасуванні виборів", - говориться у статті.

Як пише Politico, але хоча в таборі Трампа можуть сподіватися, що вибори потоплять Зеленського, він все ще значно популярніший за Тимошенко і Порошенка.

Зокрема, в опитуванні, проведеному британською соціологічною компанією Survation цього тижня після суперечки в Білому домі, 44% з числа опитаних заявили, що підтримають Зеленського на президентських виборах.

Його найближчим суперником, який відстає від нього більш ніж на 20 відсоткових пунктів, є Валерій Залужний, колишній командувач ЗСУ та нинішній посол України у Великій Британії. І лише 10% підтримали Порошенка, Тимошенко отримала лише 5,7% підтримки.

"Ключовим моментом у всіх планах, які обговорюються кулуарно, є проведення президентських виборів після досягнення тимчасового припинення вогню, але до початку повномасштабних мирних переговорів. Ідею дострокових президентських виборів також проштовхує Кремль, який роками хотів позбутися Зеленського", - зазначає видання.

І Тимошенко, і Порошенко публічно виступали проти проведення виборів до завершення бойових дій, як і мер Києва Віталій Кличко.

Однак, як сказав провідний республіканський експерт з питань зовнішньої політики в інтерв'ю Politico, попросивши не називати його імені, щоб він міг висловитися вільно, "люди Порошенка і Юлії, вони всі розмовляють з оточенням Трампа, позиціонуючи себе як людей, з якими було б легше працювати. І людей, які погодяться на багато речей, на які не погоджується Зеленський".

Відповідаючи на запитання, чи вела Тимошенко переговори з представниками адміністрації США або оточенням Трампа про президентські вибори або мирні переговори, її прессекретарка Наталія Лисова подякувала Politico за інтерес. "Ми поки що не будемо це коментувати", - сказала вона.

Видання також зв'язалося з партією Порошенка "Європейська солідарність", щоб запитати про переговори з представниками Трампа щодо виборів. Пресслужба відповіла: "Наш наратив полягає не в тому, щоб наполягати на виборах, а в тому, щоб забезпечити вільні та чесні конкурентні післявоєнні вибори в нашій країні".

"Також логічно, що будь-які контакти включають представлення бачення президента Порошенка та "Європейської солідарності" щодо шляхів завершення війни справедливим, всеосяжним і довготривалим миром та меж можливих компромісів щодо пунктів переговорів", - додали у пресслужбі.

Politico також зв'язалося з чотирма членами оточення Трампа, про яких згадувалося, що вони брали участь в обговоренні, але не отримало негайної відповіді.

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