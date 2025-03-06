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Ракетна атака на Кривий Ріг: кількість жертв зросла до 5

Тетяна ОлійникЧетвер, 6 березня 2025, 18:38
Ракетна атака на Кривий Ріг: кількість жертв зросла до 5
Фото - Сергій Лисак в Telegram

Увечері 6 березня в лікарні померла 60-річна жінка, яка постраждала під час удару РФ по готелю в Кривому Розі 5 березня.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Надвечір у Кривому Розі померла поранена під час вчорашнього ракетного удару 60-річна жінка. Лікарі боролися за її життя. Втім, травма виявилася занадто тяжкою. Мої співчуття рідним...

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Загалом, атакувавши місто, російська армія вбила 5 людей.

Постраждали – 32. З них 22 залишається у лікарнях".

Що передувало:

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  • Увечері 5 березня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що у криворізький готель, по якому завдали ракетного удару росіяни, незадовго до атаки заселилась група іноземних волонтерів з низки країн.

Кривий Рігвійна
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