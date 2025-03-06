Зеленський поїде до Саудівської Аравії для зустрічі зі спадкоємним принцом

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок, 10 березня, відвідає Саудівську Аравію. Там він зустрінеться зі спадкоємним принцом.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Наступного тижня, в понеділок, запланований мій візит у Саудівську Аравію для зустрічі зі Спадкоємним принцом. Після того моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Україна найбільше зацікавлена в мирі.

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Як ми й говорили Президенту Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру".

Що передувало: