Російські війська масовано атакували Одещину дронами: є пошкодження

Увечері 6 березня російська армія запустила ударні дрони по Одещині, є пошкодження приватних будинків та енергетичної інфраструктури.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ДСНС

Пряма мова: "Ворог знову вдався до чергової масованої дронової атаки Одещини

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У передмісті Одеси палають три житлових приватних будинки, також є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Над ліквідацією працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється".

Оновлено: В ДСНС уточнили, що за попередньою інформацією ніхто не постраждав.

фото - дснс одещини

Що передувало:

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Уночі 6 березня російські військові атакували Одеський район – влучили в енергетичний об’єкт, пошкодили житловий будинок, адмінбудівлю та поранили 2 людей. У ДТЕК повідомили, що вже це пʼятий енергообʼєкт ДТЕК за останні два тижні.