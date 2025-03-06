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Російські війська масовано атакували Одещину дронами: є пошкодження

Тетяна ОлійникЧетвер, 6 березня 2025, 23:17
Російські війська масовано атакували Одещину дронами: є пошкодження
Фото - ДСНС Одещини

Увечері 6 березня російська армія запустила ударні дрони по Одещині, є пошкодження приватних будинків та енергетичної інфраструктури.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ДСНС

Пряма мова: "Ворог знову вдався до чергової масованої дронової атаки Одещини

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У передмісті Одеси палають три житлових приватних будинки, також є пошкодження енергетичної інфраструктури.
Над ліквідацією працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється".

Оновлено: В ДСНС уточнили, що за попередньою інформацією ніхто не постраждав.

 
фото - дснс одещини

Що передувало: 

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Уночі 6 березня російські військові атакували Одеський район – влучили в енергетичний об’єкт, пошкодили житловий будинок, адмінбудівлю та поранили 2 людей. У ДТЕК повідомили, що вже це пʼятий енергообʼєкт ДТЕК за останні два тижні.

Одеська областьвійна
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