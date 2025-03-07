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Ворог просунувся на Харківщині та в Курській області РФ – DeepState

Іван Д'яконовП'ятниця, 7 березня 2025, 01:20
Ворог просунувся на Харківщині та в Курській області РФ – DeepState
Мапа: DeepState

В ніч на 7 березня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ на Харківщині та Курській області Росії.

Джерело: DeepState

Деталі: За інформацією DeepState, російські війська просунулися біля Курилівки в Курській області та Фиголівки на Харківщині.

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Дослівно: "На Курщині противник має успіхи за рахунок застосування значного числа військовослужбовців збройних сил північнокорейської республіки".

Передісторія:

  • 2 березня DeepState повідомили, що ситуація у Курській області Росії для українських сил оборони продовжує загострюватися. Російські війська зосередили зусилля на вогневому контролі логістичних шляхів ЗСУ. Проте, з українського боку не було вжито достатніх заходів для протидії цій загрозі.

окупаціяКурська область Харківська областьвійна
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