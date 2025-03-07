Ворог просунувся на Харківщині та в Курській області РФ – DeepState
П'ятниця, 7 березня 2025, 01:20
В ніч на 7 березня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ на Харківщині та Курській області Росії.
Джерело: DeepState
Деталі: За інформацією DeepState, російські війська просунулися біля Курилівки в Курській області та Фиголівки на Харківщині.
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Дослівно: "На Курщині противник має успіхи за рахунок застосування значного числа військовослужбовців збройних сил північнокорейської республіки".
Передісторія:
- 2 березня DeepState повідомили, що ситуація у Курській області Росії для українських сил оборони продовжує загострюватися. Російські війська зосередили зусилля на вогневому контролі логістичних шляхів ЗСУ. Проте, з українського боку не було вжито достатніх заходів для протидії цій загрозі.