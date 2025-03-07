Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

Президент Євроради: Найкращою гарантією безпеки для України є самі українці

Іван Д'яконовП'ятниця, 7 березня 2025, 01:50
Президент Євроради: Найкращою гарантією безпеки для України є самі українці
Антоніу Кошта. Фото: Getty Images

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що основною гарантією безпеки України є її народ. Про це він сказав під час пресконференції за підсумками спеціального засідання Європейської ради, яке відбулося у четвер.

Джерело: Кошта під час пресконференції за підсумками спеціального засідання Європейської ради 6 березня, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Перш за все, найкращою гарантією безпеки є самі українці. З 24 лютого 2022 року українська армія чинить опір. Багато людей тоді вважали, що не можна витримати більше трьох днів, потім більше трьох тижнів. Зараз вони пручаються понад три роки. І ми за Україну з першого дня. І будемо продовжувати це робити і після війни".

Реклама:

Деталі: Кошта зазначив, що у прийнятих Європейською радою висновках йдеться про дослідження можливостей ЄС у межах договорів для сприяння гарантіям безпеки. Він підкреслив, що стабільність України є важливою не лише для Європи, а й для всього світу.

Пряма мова: "Тому що ця війна не тільки про Україну. Йдеться про повагу до міжнародного права, про повагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах, повагу суверенітету, територіальної цілісності, безпечних кордонів. І це фундаментальні цінності, закріплені в Статуті ООН. Це глобальна проблема".

Деталі: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримала позицію Кошти та наголосила, що "найкращі гарантії безпеки – це українська армія". 

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Європейська рада 6 березня закликала Раду ЄС пришвидшити роботу над ініціативою високої представниці Європейського Союзу з закордонних справ Каї Каллас щодо затвердження нового багатомільярдного пакету воєнної допомоги Україні від Євросоюзу.
  • На початку березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україну потрібно поставити в позицію сили шляхом надання засобів захисту, які перетворять її на "сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками".

гарантії безпекидопомога УкраїніЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
NYT: У Білому домі була "гаряча" зустріч за участю Рубіо, Маска і Трампа
Зеленський заявив, що робота з командою Трампа сягнула піку інтенсивності
Президент США пояснив: Зупинив військову допомогу, бо Україна "не хоче врегулювання"
Трамп заявив, що йому легше мати справу з РФ, ніж з Україною
У Німеччині дали довічне росіянину за вбивство двох українських військових
Трамп заявив, що може ввести рішучі санкції проти Росії, поки не буде припинення вогню
Усі новини...
гарантії безпеки
Мелоні пропонує поширити дію статті 5 НАТО на Україну без членства в Альянсі
Зеленський обговорив з генсеком НАТО план гарантій безпеки для України
Зеленський: Найближчими тижнями стане зрозуміло, як буде посилена Україна
Останні новини
21:56
фото, відеоУ Грузії 100 днів антиурядових протестів: Активісти провели десятки акцій
21:51
легка атлетикаПогорілко встановив рекорд України в бігу на 400 метрів, але не подолав кваліфікацію Євро-2025
21:41
NYT: У Білому домі була "гаряча" зустріч за участю Рубіо, Маска і Трампа
21:22
скелетонЗа крок від медалі: Гераскевич показав найкращий результат в історії України на чемпіонатах світу
21:13
5 людей загинули, ще 9 поранені через російські атаки на Донеччині
21:06
фотоУ Словаччині відбулися нові протести проти проросійської політики Фіцо
20:59
Бразилія скасує імпортні мита на харчові продукти в надії на стримання цін
20:38
Трамп хоче спочатку "врегулювати війну" і лише потім говорити про гарантії безпеки
20:32
Як знизити високий пульс: 8 порад від лікарки
20:32
"Кошмарний сценарій": в аеропортах Німеччини готуються до масштабного страйку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: