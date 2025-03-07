Президент Євроради: Найкращою гарантією безпеки для України є самі українці

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що основною гарантією безпеки України є її народ. Про це він сказав під час пресконференції за підсумками спеціального засідання Європейської ради, яке відбулося у четвер.

Джерело: Кошта під час пресконференції за підсумками спеціального засідання Європейської ради 6 березня, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Перш за все, найкращою гарантією безпеки є самі українці. З 24 лютого 2022 року українська армія чинить опір. Багато людей тоді вважали, що не можна витримати більше трьох днів, потім більше трьох тижнів. Зараз вони пручаються понад три роки. І ми за Україну з першого дня. І будемо продовжувати це робити і після війни".

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Деталі: Кошта зазначив, що у прийнятих Європейською радою висновках йдеться про дослідження можливостей ЄС у межах договорів для сприяння гарантіям безпеки. Він підкреслив, що стабільність України є важливою не лише для Європи, а й для всього світу.

Пряма мова: "Тому що ця війна не тільки про Україну. Йдеться про повагу до міжнародного права, про повагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах, повагу суверенітету, територіальної цілісності, безпечних кордонів. І це фундаментальні цінності, закріплені в Статуті ООН. Це глобальна проблема".

Деталі: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримала позицію Кошти та наголосила, що "найкращі гарантії безпеки – це українська армія".

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